'गौतम गंभीर खुद को ऐसा न समझें कि मैं यह टीम चला रहा हूं', चौथे टी-20 से पहले टीम के कोच को लेकर बड़ा बवाल

Harsha Bhogle on Gautam Gambhir: जब से भारतीय टेस्ट टीम का परफॉर्मेंस हुआ है तब से टीम के कोच गौतम गंभीर को लेकर पूर्व दिग्गज और कमेंटेटर बयानबाजी कर रहे हैं. अब इस कड़ी में हर्षा भोगले भी जुडड गए हैं. मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने क्रिकबज पर कोच गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. हर्षा ने गंभीर के काम करने के तरीके को लेकर सलाह दी है. क्रिकबज पर बात करते हुए हर्षा ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर खुद को CEO नहीं समझेंगे, उन्हें खुद को कंसल्टेंट समझना होगा. CEO तो कप्तान होता है. मुझे उम्मीद है कि वह यह नहीं सोचेंगे कि मैं यह टीम चला रहा हूं, ठीक है, आप कप्तान रहे हैं और अब आप कोच हैं, टीम कौन चलाता है?

बता दें कि हर्षा के साथ बातचीत में उनके साथ शॉन पॉलक भी थे. ऐसे में हर्षा ने पॉलक से सवाल किया कि आखिर टीम कौन चलाता है. इसका जवाब देते हुए पूर्व गेंदबाज ने कप्तान कहा.इसके बाद कमेंटेटर ने एक और सवाल किया और पूछा "क्या T20 में यह चीज़ थोड़ी धुंधली हो रही है?" इस सवाल पर पॉलक ने रिएक्ट किया और कहा, "मुझे लगता है कि ऐसा ही है, मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में यह चीज़ ज़्यादा धुंधली हो रही है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे फ्रेंचाइजी गेम खेलते हैं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं. कभी-कभी वे गेम से दो दिन पहले आते हैं. इसका मतलब है कि लीडरशिप की ज़िम्मेदारी कोचों पर आ जाती है. नेशनल टीमों में आपको ज़्यादा समय मिलता है. कप्तान के तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है. मेरा मतलब है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया देकर मदद कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन आखिर में, जब वह मैदान पर होता है, तो कप्तान को ही फैसले लेने होते हैं."

इसके अलावा कमेंटेटर हर्षा ने पॉलक से एक और सवाल किया और पूछा, 'बैटिंग ऑर्डर कौन बदल रहा है, जब कप्तान अभी भी डगआउट में है?" इस पर पॉलक ने जवाब दिया और कहा, "अगर कप्तान इसमें शामिल है, तो यह उसी की तरफ से आना चाहिए'

हर्षा भोगले और शॉन पॉलक के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के दौरान सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी क्रम को लेकर काफी सवाल उठे हैं. दरअसल, सूर्या लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, ऐसे में उनके खराब फॉर्म को लेकर यह माना जा रहा है कि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव इसका एक अहम कारण है. बता दें कि 17 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा टी-20 मैच लखनऊ में खेला जाएगा. भारत ने तीसरा टी-20 मैच 7 विकेट से जीत लिया था.