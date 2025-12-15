विज्ञापन

धुरंधर देखने के बाद गदर एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना की तारीफ करने वालों को लगाई लताड़, बोलीं- सालों से अंधे लोग

गदर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पुराने को-स्टार अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ की है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर ट्रेंड होना है तो अक्षय खन्ना की बात करें, और फिल्म हिट करानी हो तो उन्हें कास्ट करें.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर देखने के बाद गदर एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना की तारीफ करने वालों को लगाई लताड़, बोलीं- सालों से अंधे लोग
धुरंधर देख इस एक्ट्रेस ने की अक्षय खन्ना की तारीफ
नई दिल्ली:

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल किया है. उनके इस रोल की हर कोई तारीफ कर रहा है. इतना ही नहीं कुछ दर्शक को ने कहा है कि 'धुरंधर' में अक्षय कुमार, रणवीर सिंह पर भारी पड़े हैं. यही वजह है कि अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड कर रहे हैं. इन सबके बीच एक्टर की करीबी दोस्त एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने बड़ी बात कह डाली है. अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पुराने को-स्टार अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ की है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर ट्रेंड होना है तो अक्षय खन्ना की बात करें, और फिल्म हिट करानी हो तो उन्हें कास्ट करें. अमीषा का यह पोस्ट उनकी नई फिल्म 'धुरंधर' के बाद अक्षय की वापसी को सेलिब्रेट करने वाला है, जहां उनका रोल दर्शकों के दिलों पर छा गया है.

ये भी पढ़ें: धुरंधर को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान लेकर आया अपनी खुद की फिल्म, रणवीर सिंह की फिल्म को बताया इंडियन प्रोपेगैंडा

क्या बोलीं गदर एक्ट्रेस?

अमीषा ने लिखा, "सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना है तो अक्षय खन्ना की बात करो. फिल्म को चलाना है तो उन्हें लो. लगता है ब्रैंड अक्षय ने आखिरकार सबकी आंखें खोल दीं. सालों से अंधे लोग अब अचानक उनका प्यार ढूंढने लगे हैं. तुम्हारी परफॉर्मेंस ने सबको तमाचा मारा है. मुझे तुम पर गर्व है." यह पोस्ट सोमवार दोपहर को शेयर की गई, जिस पर अब तक 400 से ज्यादा लाइक्स और दर्जनों कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस इसे अक्षय की 'कमबैक स्टोरी' का परफेक्ट समरी बता रहे हैं.

कैसा है अक्षय खन्ना का रोल

'धुरंधर' फिल्म, जो आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी है, रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना का नेगेटिव रोल 'रहमान डकैत' दर्शकों को दीवाना बना रहा है. फिल्म रिलीज के कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है. अक्षय खन्ना ने 90 के दशक में 'बॉर्डर' जैसी फिल्म से डेब्यू किया था. 'धुरंधर' न सिर्फ एक्शन से भरपूर है, बल्कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने की वजह से रियल लगती है. रणवीर का इंटेंस रोल और अक्षय का ब्रूटल कैरेक्टर परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Akshaye Khanna, Ameesha Patel, Film Dhurandhar, Ranveer Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com