नीतीश ने महिला का हिजाब हटाया तो जेडीयू नेता बोले-कामयाब बेटी का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते थे सीएम

Nitish Kumar Hijab row: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जेडीयू ने अब इस पर सफाई दी है.

Nitish Kumar Hijab row: नीतीश कुमार हिजाब हटाने पर विवाद

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक सरकारी समारोह में नवनियुक्त डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने को लेकर उठे विवाद पर जेडीयू ने सफाई दी है. बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा है कि विपक्ष के और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे नेता को बदनाम करना चाहते हैं. जमा खान ने कहा कि हमारे नेता को लोग बोल रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि देश में बेटियों का सबसे ज्यादा सम्मान हमारे नेता ने किया है.वह उस बेटी को सम्मान और प्यार से हिजाब हटाने के लिए बोल रहे थे, ताकि समाज और दुनिया उसकी कामियाबी के बाद उनके चेहरे को देखे. वहीं विपक्ष के लोग जो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये उनकी सोच है. 

बिहार में नवनियुक्त एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर उस वक्त असहज दिखाई दी थी, जब सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्रदेने के दौरान उसके चेहरे से हिजाब हटा दिया था. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यक्रम के दौरान 1 हजार से अधिक आयुष डॉक्टरों को अप्वाइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे थे.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नियुक्त डॉक्टरों में 685 आयुर्वेद, 393 होम्योपैथी और 205 यूनानी पद्धति के डॉक्टर शामिल हैं. इनमें से 10 अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश ने खुद मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे. बाकी को ऑनलाइन माध्यम से पत्र दिए गए.नुसरत परवीन का नंबर आया तो वो चेहरे पर हिजाब के साथ आईं. इस पर 75 साल के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये क्या है. फिर मुख्यमंत्री उनके चेहरे से हिजाब खुद हटा दिया.

घबराई नवनियुक्त डॉक्टर परवीन को वहां से एक अधिकारी ने एक साइड में कर दिया. फिर सीएम नीतीश के बगल में खड़े उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश में उनकी आस्तीन खींचते हुए नजर आए.

आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे विरोधी दलों ने इस वीडियो को शेयर किया. इन दलों ने दावा किया कि जदयू प्रमुख नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. राजद ने सवाल किया कि नीतीश जी को यह क्या हो गया है. मानसिक स्थिति दयनीय हालत में पहुंच चुकी है या नीतीश कुमार सौ फीसदी संघ की सोच के हो चुके हैं.

