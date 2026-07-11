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वैशाली में CM के हेलीकॉप्टर ने बढ़ाई टेंशन! उड़ान के बाद देर तक हवा में मंडराया, मैदान में मची अफरा-तफरी

बिहार के वैशाली में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद कुछ समय तक हवा में मंडराता रहा, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मैदान खाली कराया. घटना के कारणों पर आधिकारिक बयान का इंतजार है.

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वैशाली में CM के हेलीकॉप्टर ने बढ़ाई टेंशन! उड़ान के बाद देर तक हवा में मंडराया, मैदान में मची अफरा-तफरी
उड़ान के बाद हवा में मंडराता रहा CM सम्राट का हेलीकॉप्टर; वैशाली में मचा हड़कंप, कमांडो और प्रशासन ने ये किया
वैशाली:

बिहार के वैशाली जिले में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद कुछ देर तक हवा में ही मंडराता नजर आया. घटना के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों, सुरक्षाकर्मियों और मीडिया कर्मियों की सांसें थम गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने के बाद अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने के बजाय कुछ समय तक एक ही क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगाए और नीचे आता हुआ भी दिखाई दिया. इसे देखकर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं और मैदान में मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजना शुरू कर दिया. हालांकि कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर सामान्य रूप से आगे बढ़ गया.

उड़ान के बाद बढ़ी हलचल

जानकारी के अनुसार वैशाली के अक्षयवट राय स्टेडियम में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उड़ान भर चुका था. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर हवा में एक ही क्षेत्र के आसपास मंडराता दिखाई दिया. इससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

Vaishali News CM Helicopter: घटना स्थल का दृश्य

Vaishali News CM Helicopter: घटना स्थल का दृश्य

मैदान में मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हवा में ज्यादा देर तक बने रहने और नीचे की ओर आते हुए देखने के बाद लोगों में घबराहट फैल गई. कुछ लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे, जबकि कई लोग हेलीकॉप्टर की गतिविधियों को देखकर चिंतित नजर आए. मौके पर मौजूद पत्रकारों और अन्य लोगों ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी.

सुरक्षा एजेंसियां हुईं अलर्ट

स्थिति को देखते हुए कमांडो और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया. सुरक्षाकर्मियों ने स्टेडियम और हेलिपैड के आसपास मौजूद लोगों को हटाना शुरू किया. पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर निगरानी बढ़ा दी गई. बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट तक लोगों में अनिश्चितता बनी रही.

तकनीकी कारणों की अटकलें

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर यह चर्चा शुरू हो गई कि हेलीकॉप्टर में संभवतः कोई तकनीकी समस्या आई होगी. हालांकि फिलहाल इस संबंध में किसी भी सरकारी एजेंसी, प्रशासन या हेलीकॉप्टर संचालन से जुड़े अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए हेलीकॉप्टर के कुछ समय तक हवा में रहने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

कुछ देर बाद सामान्य हुई स्थिति

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ समय तक हवा में बने रहने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर सामान्य रूप से आगे उड़ान जारी रखी. इसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली तथा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच भी स्थिति सामान्य हो गई.

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