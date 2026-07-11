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4 घंटे तक छत पर शव के साथ फंसा रहा परिवार, बाढ़ के बीच मदद का इंतजार, पालघर की मार्मिक घटना

महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाढ़ के बीच एक परिवार 55 वर्षीय महिला के शव के साथ चार घंटे तक घर की छत पर फंसा रहा. जलस्तर घटने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जा सका. घटना ने लोगों को भावुक कर दिया है.

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4 घंटे तक छत पर शव के साथ फंसा रहा परिवार, बाढ़ के बीच मदद का इंतजार, पालघर की मार्मिक घटना
पालघर बाढ़: शव के साथ 4 घंटे छत पर फंसा रहा परिवार, पानी उतरने के बाद हुआ अंतिम संस्कार
पालघर:

Palghar Flood: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार को अपनी दिवंगत परिजन के शव के साथ बाढ़ के बीच घर की छत पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. 55 वर्षीय अनुस्या मनोहर लीलाका का निधन होने के बाद परिवार शोक में डूबा हुआ था, लेकिन इसी दौरान अचानक आई बाढ़ ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दीं. घर में तेजी से पानी भरने लगा और हालात ऐसे हो गए कि परिवार को अपनी जान बचाने के लिए शव को साथ लेकर टीन की छत पर चढ़ना पड़ा. परिवार ने करीब चार घंटे तक बाढ़ के बीच राहत का इंतजार किया.

महिला की मौत के बाद आई दूसरी बड़ी मुसीबत

यह घटना पालघर जिले के देविपाड़ा गांव की है. 55 वर्षीय अनुस्या मनोहर लीलाका का निधन 6 जुलाई को हुआ था. परिवार अभी उनके निधन के दुख से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा. देखते ही देखते पानी घर के भीतर घुस गया और जलस्तर लगातार बढ़ता चला गया.

शव के साथ छत पर चढ़ा पूरा परिवार

बाढ़ का पानी इतना तेजी से बढ़ा कि घर के अंदर रहना खतरनाक हो गया. परिवार के सामने एक ओर अपनी प्रिय सदस्य का शव था और दूसरी ओर अपनी जान बचाने की चुनौती. ऐसे हालात में परिवार के सदस्य अनुस्या के शव को साथ लेकर घर की टीन की छत पर चढ़ गए. बताया गया कि परिवार करीब चार घंटे तक छत पर बैठा रहा और मदद का इंतजार करता रहा.

अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके परिजन

बाढ़ के कारण गांव के कई हिस्सों में आवाजाही बाधित हो गई थी. परिवार महिला का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन चारों ओर पानी भर जाने से यह संभव नहीं हो पाया. हालात सामान्य होने और पानी उतरने के बाद ही परिजन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर सके.

गांव में गुस्सा, प्रशासन पर उठे सवाल

घटना के बाद गांव के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावित परिवार को समय पर कोई सहायता नहीं मिली. उनका कहना है कि बाढ़ जैसी स्थिति के बावजूद राहत और बचाव व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी. ग्रामीणों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में परिवार को अपने स्तर पर हालात का सामना करना पड़ा.

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