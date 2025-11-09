'स्ट्रांग रूम में संदिग्धों की एंट्री': RJD ने वीडियो वायरल कर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, प्रशासन ने किया खंडन

- समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर तकनीकी खराबी दूर करने के लिए एनआईसी और बीएसएनएल के अधिकारी काम कर रहे थे.
- किसी अभिकर्त्ता ने मरम्मत कार्य का लाइव डिस्प्ले रिकॉर्ड कर स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया.
- राजद ने वीडियो को साझा कर चुनाव आयोग पर संदिग्ध व्यक्तियों के घुसने का आरोप लगाया.
बिहार के समस्तीपुर कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर शनिवार को बेवकास्टिंग में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए एनआईसी और बीएसएनएल के अधिकारी कार्य कर रहे थे. यह मरम्मत कार्य कॉलेज के बाहर अभिकर्त्ता कक्ष में डिस्प्ले पर लाइव प्रसारित हो रहा था. इसी दौरान, किसी अभिकर्त्ता ने मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग कर ली और मोहिउद्दीननगर विधानसभा स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
RJD ने भी इस वीडियो को अपने आधिकारिक फेसबुक और एक्स (X) अकाउंट पर साझा कर दिया, जिससे यह अफवाह तेजी से फैली. अफवाह की खबर मिलते ही मोहिउद्दीननगर से राजद प्रत्याशी इज्या यादव आनन-फानन में स्ट्रांग रूम पहुंचीं. हालांकि, एनआईसी के डीआईओ मनीष कृष्णा ने उन्हें बताया कि केवल टेक्निकल फॉल्ट को दूर किया जा रहा था और उन्हें अभिकर्त्ता के वीडियो के कारण भ्रम हुआ था. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद प्रत्याशी वहां से रवाना हो गईं.
इस पूरे मामले को लेकर जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने गड़बड़ी की अफवाह का खंडन करते हुए आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है.
कहां से शुरू हुआ था विवाद
RJD ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर स्ट्रांग रूम का एक वीडियो साझा करते हुए चुनाव आयोग (EC) पर सीधे सवाल खड़े किए हैं. राजद ने आरोप लगाया कि "समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध" लोग दिखाई दिए. पार्टी ने चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए पूछा कि ब्रजगृह (स्ट्रांग रूम) के अंदर ये संदिग्ध व्यक्ति कौन थे और उनका क्या काम था. राजद ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 'जागते रहने और सतर्क रहने' का आह्वान करते हुए आगे आरोप लगाया कि एक "बाहरी वोट डकैत" बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर कुछ "बिहार विरोधी लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है".
