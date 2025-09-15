PM मोदी के पास पहुंचे पप्पू, फिर कान में कुछ कहा... ठहाके का वीडियो वायरल, होने लगी चर्चा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश को हजारों करोड़ की योजनाओं का उपहार दिया. कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं सहित एक शख्स की मौजूदगी, और प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुस्कुराते हुए बातचीत ने कई लोगों का ध्यान खींचा. वो शख्स थे सांसद पप्पू यादव.

कार्यक्रम के लिए जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. पीएम और सीएम के बैठने के बाद बाकी नेता भी अपनी तय सीटों पर बैठ गए. तभी पीछे की सीट पर बैठे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपनी सीट से खड़े हुए और पीएम मोदी के पास पहुंचे. उन्होंने पहले प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और फिर कुछ कहा.

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी भी पप्पू यादव का अभिवादन स्वीकार करने के बाद, उनकी बातों का जवाब देते दिखे और फिर पीएम ने भी सांसद से कुछ पूछा, जवाब आने के बाद दोनों खुलकर हंसते हुए भी दिखाई दिए. कुछ देर तक दोनों नेताओं की बातचीत होती रही, फिर पप्पू यादव अपनी सीट पर वापस बैठ गए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi felicitated in Purnea, Bihar



PM Modi will shortly inaugurate and lay the foundation stone of multiple development projects worth around Rs 36,000 crore



(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/bT2Zu9wxms — ANI (@ANI) September 15, 2025

सरकारी कार्यक्रम के मंच पर विपक्षी नेता के साथ पीएम मोदी के बात करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है. लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद पप्पू यादव के बीच क्या गुफ़्तगू हुई. इस दौरान ठहाके भी लगे हैं मतलब क्या है?

दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा था, इसी प्रोटोकॉल के तहत वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. लेकिन जिस अंदाज में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, इससे सुगबुगाहट बढ़ गई है.

प्रधानमंत्री ने सीमांचल के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली रेल, कृषि और हवाई मार्ग से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया. यह बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा, फसलोत्तर प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा तथा मखाना के बाज़ार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा.