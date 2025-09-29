विज्ञापन
छपरा से आनंद बिहार और दरभंगा से मदार के बीच चलने लगी अमृत भारत एक्सप्रेस, यहां जानें पूरा शेड्यूड

पूर्वोत्तर रेलवे ने आज से दो अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया. इनमें से एक ट्रेन छपरा से आनंद बिहार टर्मिनल और दूसर दरभंगा से मदार (अजमेर) के बीच चलेगी. इन ट्रेनों के बारे में बता रहे हैं मुकेश कुमार.

गोपालगंज:

पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस सोमवार (29 सितंबर) को रवाना होगी. इसे बिहार के उपमुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी हरी झंडी दिखाएंगे. गाड़ी नंबर 05133 छपरा-दिल्ली (आनन्द विहार टर्मिनल) उद्घाटन विशेष गाड़ी को वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे. 29 सितंबर को को ही 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी चलाई जाएगी. ये गैर-वातानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन है.

छपरा से आनंद विहार टर्मिनल

सोमवार को चलने वाली 05133 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल उद्घाटन विशेष गाड़ी छपरा  से 11.00 बजे प्रस्थान कर सीवान से 12.00 बजे, थावे से 12.35 बजे, तमकुही रोड से 13.07 बजे, पडरौना से 13.47 बजे, कप्तानगंज से 14.20 बजे, गोरखपुर से 15.30 बजे, खलीलाबाद से 16.07 बजे, बस्ती से 16.50 बजे, बभनान से 17.17 बजे, मनकापुर से 18.00 बजे, गोंडा से 18.40 बजे, बाराबंकी से 20.05 बजे बादशाहनगर से 21.07 बजे, ऐशबाग से 21.50 बजे, कानपुर सेंट्रल से 23.45 बजे तथा दूसरे दिन इटावा से 01.47 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनल 08.00 बजे पहुंचेगी.

दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस

वहीं 05587 दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी 29 सितंबर को दरभंगा से 11.00 बजे रवाना होकर कमतौल से 11.35 बजे, जनकपुर रोड से 12.05 बजे, सीतामढ़ी से 12.45 बजे, बैरगनिया से 13.20 बजे, रक्सौल से 14.15 बजे, सिकटा से 14.45, बजे, नरकटियागंज से 15.35 बजे, बगहा से 16.40 बजे, सिसवा बाजार से 18.27 बजे, कप्तानगंज से 19.10 बजे, गोरखपुर से 20.20 बजे, बस्ती से 21.42 बजे, मनकापुर से 22.30 बजे, गोंडा से 22.52 बजे, दूसरे दिन बाराबंकी से 00.35 बजे, गोमतीनगर से 01.35 बजे, बादशाहनगर से 01.52 बजे, ऐशबाग से 02.35 बजे, उन्नाव से 04.07 बजे, कानपुर सेंट्रल से 04.50 बजे, फफूंद से 06.10 बजे, इटावा से 06.52 बजे, टूण्डला से 09.02 बजे, ईदगाह आगरा जं. से 10.22 बजे, भरतपुर से 11.22 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 12.32 बजे, बांदीकुई से 14.02 बजे, गांधीनगर जयपुर से 15.22 बजे, जयपुर से 15.55 बजे, किशनगढ़ से 17.37 बजे छूटकर मदार 18.30 बजे पहुंचेगी.

कितने तरह के डिब्बे लगाए गए है

इन अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ियों में शयनयान श्रेणी के आठ, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, एक पैंट्रीकार, एलएसएलआरडी के दो कोचों समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे. अमृत भारत एक्सप्रेस ने मध्यम वर्ग के यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है. इन ट्रेनों से प्रति हजार किलोमीटर 500 रुपये से कम किराए में ही गैर वातानुकूलित श्रेणी में विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा दी जा रही है.

तकनीकी के तौर पर भी अमृत भारत एक्सप्रेस अत्यंत सुरक्षित है. कवच सिस्टम से युक्त इस ट्रेन में सेमी ऑटोमैटिक कपलर, क्रैश ट्यूब और ईपी-असिस्टेड ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में तुरंत ब्रेक लग सके. सभी कोच पूरी तरह से सील्ड गैंगवे और वैक्यूम एवैक्यूएशन सिस्टम से युक्त हैं. पहली बार नॉन-एसी कोच में फायर डिटेक्शन सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यह यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा टॉकबैक यूनिट और गार्ड रूम में रिस्पॉन्स यूनिट सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं.

