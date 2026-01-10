दिल्ली से हावड़ा तक दौड़ेगी ये सुपरफास्ट ट्रेन, लखनऊ-गया समेत इन रेलवे स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

Delhi-Howrah Amrit Bharat Express: भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आम आदमी के सफर को हाई-टेक और आरामदायक बनाने की दिशा में रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है. दरअसल हावड़ा और दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) के बीच जल्द ही नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है. यह ट्रेन उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जो कम बजट में लग्जरी सुविधाओं का अनुभव करना चाहते हैं.

दिल्ली-हावड़ा की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

अमृत भारत एक्सप्रेस को खासतौर पर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका अनुभव वंदे भारत जैसा प्रीमियम है, लेकिन किराया कम रखा है. ये ट्रेन 20 कोचों वाली होगी और देश के सबसे बिजी रूटों में से एक पर कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी.

क्या है ट्रेन का नंबर और शेड्यूल?

हावड़ा से आनंद विहार (13065)

ये ट्रेन हर गुरुवार को रात 11:10 बजे हावड़ा से रवाना होगी और शनिवार तड़के 02:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

आनंद विहार से हावड़ा (13066)

वापसी में ये ट्रेन हर शनिवार सुबह 05:15 बजे दिल्ली से छूटेगी और रविवार सुबह 10:50 बजे हावड़ा पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

ये ट्रेन अपनी उत्तर और पूर्वी भारत के 25 बड़े स्टेशनों को कवर करेगी, जिसमें बंदेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, पारसनाथ, एनएससीबी गोमो, धनबाद, वाराणसी, जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, महाराजा बिजली पासी, लखनऊ, शाहजहाँपुर, बरेली, मोरादाबाद, गजरौला, हापुड और गाजियाबाद शामिल हैं.

अमृत भारत एक्सप्रेस की खास बातें

कम पैसे में आधुनिक सुविधाओं से लैस कोच.

ट्रेन को नई तकनीक के साथ तैयार किया गया है.

यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए दिल्ली पहुंचना अब और भी आसान होगा.

