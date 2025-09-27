कटिहार पहुंचे नीतीश कुमार नजर आए फिट, मोदी सरकार की खुलकर की तारीफ और गिनाए अपने काम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार के दौरे पर पहुंचे तो बेहद फिट नजर आए. इस दौरान उन्होंने बरारी विधानसभा के समेली प्रखंड कार्यालय में साहित्य रत्न स्वर्गीय अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया. इसके बाद उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजना को लेकर किए गए वादे को पूरा करते हुए विकास योजना का उद्घाटन किया. बरारी विधानसभा के धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहैया के मैदान से मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए पिछले 20 सालों में किए विकास कार्यों को गिनाते हुए काफी खुश भी नजर आए.

आगे क्या करेंगे बता दिया

नीतीश कुमार ने जनसभा में कई बार बिहार के विकास के लिए केंद्र के मोदी सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले की सरकार के साथ वर्तमान सरकार की तुलना करते हुए कहा कि इस सरकार ने पिछले 20 सालों से काम करते हुए बिहार को विकसित राज्य के द्वार तक पहुंचा दिया है. अब आने वाले 5 सालों में लोगों के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बेहतर काम किया जाएगा. अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के इस इलाके में मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों को भी गिनाते हुए सभी जाति, धर्म के लोगों को मिलकर बिहार के विकास करने की अपील की

पहले से की अब की सरकार की तुलना

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार भी पूरी तरह मदद कर रही है. अब सब काम जल्दी से जल्दी होंगे. अब चिंता करने की कोई बात नहीं है. बस सभी को विश्वास बनाए रखना है. बिहार में पहले क्या था, आप सबने देखा है. इसे यहां तक पहुंचाया गया है. अब आगे और तेज गति से विकास होने वाला है. पैसों की अब कोई समस्या नहीं है. किसी के चक्कर में नहीं फंसना है. इस दौरान नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ हंसी-मजाक भी करते नजर आए.