ये अत्याचार नहीं सहेंगे... बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर युवा

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देशभर में आवाज उठने लगी है. देश के अलग-अलग हिस्सों में युवा अब इस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के कटिहार में भी एक ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला. इस प्रदर्शन की अगुवाई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने की. इस मौके युवाओं ने मांग की कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

कटिहार के हरदयाल चौक से पैदल मार्च करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य शहर के हृदय स्थलीय शहीद चौक में पहुंचकर कट्टरपंथियों का पुतला दहन किया. बजरंग दल-विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है. जहां तक बांग्लादेश के इस मामला कि बात है पहले से ही CAA कानून के तहत हिंदुओं को सुरक्षा देने की जो बात कही जा रही थी उस पर अब जल्द से जल्द अमल करना चाहिए.