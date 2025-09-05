पितृपक्ष मेला: ये ट्रेनें बिहार के इन दो खास स्टेशनों पर 16 दिनों तक रुकेंगी, देखें पूरी लिस्ट

पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस दौरान 15 दिनों तक पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि किया जाता है. बिहार के गयाजी (Gayaji Pitru Paksha Mela 2025) समेत अन्य जगहों पर इस दौरान विशाल मेला लगता है. पितृपक्ष मेला के अवसर पर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. अब पुनपुन घाट हॉल्ट पर 10 जोड़ी ट्रेनें और अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर 5 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव होगा. मतलब इन जगहों पर भी ट्रेन रुकेगी, जिससे यात्रियों को जाने में असुविधा न हो. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है. 6 सितंबर से 21 सितंबर तक पुनपुन घाट हॉल्ट और अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर कुछ ट्रेनों का दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव रहेगा.

ये भी पढ़ें- Pitra Paksha 2025: कौवे के बगैर क्यों अधूरा माना जाता है श्राद्ध, जानें पितरों से इसका क्या कनेक्शन है

बिहार का पुनपुन घाट रेलवे स्टेशन साल भर में बिल्कुल सुनसान रहता है. यहां न ट्रेन रुकती है और न कोई यात्री जल्दी से नजर आता है. हालांकि साल भर में करीब 15 दिन ऐसे होते हैं, जब इस स्‍टेशन पर ट्रेनें रुकती हैं और यात्रियों का जमावड़ा भी लगता है. औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड के पुनपुन घाट रेलवे स्टेशन पर करीब 15 दिनों तक सवारी गाड़ियों का ठहराव होता है. यहां पर पितृपक्ष के दौरान गयाजी में पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्‍या में लोग पहुंचते हैं.

पुनपुन घाट हॉल्ट पर ये ट्रेनें दो मिनट के लिए रुकेंगी

1. गाड़ी सं. 13243/13244 पटना-भभुआ रोड-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस

2. गाड़ी सं. 13347/13348 पटना-बरकाकाना-पटना पलामू एक्सप्रेस

3. गाड़ी सं. 13349/13350 सिंगरौली-पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस

4. गाड़ी सं. 18623/18624 इसलामपुर-हटिया-इसलामपुर एक्सप्रेस

5. गाड़ी सं. 18625/18626 पूर्णिया कोर्ट-हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस

6. गाड़ी सं. 12365/12366 पटना-रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस

7. गाड़ी सं. 13329/13330 पटना-धनबाद-पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस

8. गाड़ी सं. 14223/14224 राजगीर-वाराणसी-राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस

9. गाड़ी सं. 05553/05554 पाटलिपुत्र-गया-पाटलिपुत्र पैसेंजर स्पेशल

10. गाड़ी सं. 07255/07256 चर्लपल्ली-पटना-चर्लपल्ली स्पेशल

गाड़ी सं. 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल और गाड़ी सं. 03655 पटना-गया स्पेशल का भी पुनपुन घाट पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव रहेगा.

अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर ये ट्रेनें दो मिनट के लिए रुकेंगी

1. गाड़ी सं. 63289/63290 गया-डेहरी ऑन सोन-गया मेमू पैसेंजर

2. गाड़ी सं. 63291/63292 गया-डेहरी ऑन सोन-गया मेमू पैसेंजर

3. गाड़ी सं. 63295/63296 गया-डेहरी ऑन सोन-गया मेमू पैसेंजर

4. गाड़ी सं. 13553/13554 आसनसोल-वाराणसी-आसनसोल मेमू पैसेंजर

5. गाड़ी सं. 13305/13306 धनबाद-सासाराम-धनबाद इंटरसिटी

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का बड़ा कदम

पितरों की पूजा का महापर्व पितृपक्ष इस साल 7 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या यानि 21 सितंबर 2025 तक रहेगा. इस दौरान उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाजी समेत अन्य जगहों पर मेले में पहुंचेंगे. यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसीलिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है.