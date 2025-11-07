पलायन रोकने, फ्रेंडली फाइट पर तेजस्वी का क्या प्लान, NDTV से बताया

बिहार में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग होने के ठीक एक दिन बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान महागठबंधन की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिखे. इस दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर को लेकर तल्ख बातें कहीं. उनसे पूछा गया कि पीके ने एक पार्टी बनाई है क्या उसका असर यूथ वोटर पर पड़ेगा, क्या वो डैमेज करेंगे.

इस पर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने कहा, "देखिए कौन डैमेज पहुंचाता है, कौन फायदा पहुंचाता है इसी में आरजेडी को लगा दिया गया है. कोई बोलता है चिराग पासवान ने आरजेडी को फायदा पहुंचा दिया. प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे... इससे हमलोगों को कोई लेना देना नहीं, मैं साफ-साफ जानता हूं कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं. बिहार बदलाव कर रहा है."

तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर बोले, "देखिए कौन डैमेज पहुंचाता है, कौन फायदा पहुंचाता है... पिछली बार चिराग पर यही आरोप थे. हम स्पष्ट हैं कि बिहार में सरकार बना रहे हैं."

फ्रेंडली फाइट पर तेजस्वी का क्या प्लान?

बिहार में इस बार कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच ही फ्रेंडली फाइट हो रही है. इसी से जुड़े एक सवाल पर तेजस्वी बोले, "हमलोग मिलकर साथ चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे. जहां तक बात फ्रेंडली फाइट की है तो हम झारखंड में भी लड़े हैं, जम्मू-कश्मीर में भी लड़े हैं और जीते भी हैं."

पलायन को रोकने के लिए दिया समाधान

वहीं तेजस्वी ने राज्य से पलायन हो रहे लोगों के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए.

वो बोले, "राज्य से लगातार पलायन बढ़ रहा है. जो लोग वापस आ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो बाहर क्यों गए. मोदी , नीतीश के रहते हुए भी बाहर क्यों हैं? बिहार में कोई भी नहीं चाहता कि पलायन हो. सब चाहते हैं कि बिहार में ही सबकुछ मिले. सबसे अधिक पलायन पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए होता है. सरकार में जो लोग 20 साल से हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब लालू यादव की सरकार बनी थी तब इसके लिए वो पुरानी सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे. मैं भी पुरानी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा.

तेजस्वी ने पढ़ाई के लिए पलायन रोकने का समाधान देते हुए कहा, "केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है. आप 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी खोल दीजिए. कोंचिंग सेंटर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दीजिए, कोई बाहर नहीं जाएगा."