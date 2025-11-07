विज्ञापन
Exclusive: तेजस्वी का हर घर नौकरी देने का क्या है फॉर्मूला? NDTV के सवाल पर जानें क्या दिया जवाब

तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से कहा कि हम बिहार को सिर्फ आगे ले जाने का प्लान बता रहे हैं. मुद्दे वही हैं, लेकिन इस बार अनुभव और काम का रिकॉर्ड उनके साथ है.

  • तेजस्वी यादव ने हर परिवार को नौकरी देने का वादा किया और इसके लिए एक व्यावहारिक फॉर्मूला बताया है
  • तेजस्वी ने एनडीटीवी से कहा कि हर घर नौकरी देना संभव है और उन्होंने इस पर विशेषज्ञों से सलाह भी ली है
  • नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि एनडीए को काफी समय मिला, जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है. दूसरे चरण के मतदान से पहले पार्टियों ने प्रचार में बची-खुची ताकत झोंक दी है. एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने जनसभा के लिए जाते हुए आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव से बात की और कई सारे सवाल दागे. हर घर नौकरी देने के सवाल पर, तेजस्वी ने इसको लेकर अपना फॉर्मूला भी बताया.

एनडीटीवी के सवाल पर तेजस्वी का जवाब

एनडीटीवी ने तेजस्वी से पूछा कि आप हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा तो करते हैं, लेकिन इसमें दी जाने वाली सैलरी स्टेट बजट का लगभग चार गुना होगा, तो इतना पैसा कहां से आएगा? इस पर तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जो घोषणा की है वो कितना गुना है? बिहार में केवल 10 सरकारी बिल्डिंग में साफ सफाई पोछा के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं, फिर भी सफाई नहीं है.

उन्होंने कहा कि ये एकदम संभव है, स्टडी किया है, एक्सपर्ट से भी हमने राय ली है, पहले भी हमने डिलेवर किया है. जो प्रैक्टिकल है हम वही बोलते हैं, हम ऐसे ही हवा में नहीं बोलते हैं. क्यों नहीं होगा एकदम होगा. जब ऐसा होगा तो आप देखिएगा.

हम बिहार को आगे ले जाने का प्लान बता रहे हैं- तेजस्वी

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि नीतीश कुमार की उम्र और मेरी उम्र में काफी अंतर है, हम उनकी स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे. हम बिहार को सिर्फ आगे ले जाने का प्लान बता रहे हैं. मुद्दे वही हैं, लेकिन इस बार अनुभव और काम का रिकॉर्ड उनके साथ है. उन्होंने बताया कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने टूरिज्म को लेकर पॉलिसी बनाई, जातिगत सर्वे कराया और 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो 12 साल से ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे थे.

जनता ने तय कर लिया है बदलाव चाहिए- तेजस्वी

साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे डीजीआईएम की बैठक में नहीं जाते, इंवेस्टर मीट की बात तो छोड़ ही दीजिए. पीएम मोदी भी इंवेस्टर मीट केवल गुजरात में करते हैं. प्रधानमंत्री बिहार को क्या ऑफर दे रहे हैं? बिहार के लिए एक चीनी मिल चालू नहीं करा पाए? हमने रीगा का चीनी मिल चालू कर दिया, वो 11 साल से पीएम हैं और कुछ नहीं करा पाए. जनता ने तय कर लिया है कि उन्होंने एनडीए को काफी समय दिया, बस बहुत हुआ बदलाव चाहिए.

