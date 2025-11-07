Exclusive: तेजस्वी का हर घर नौकरी देने का क्या है फॉर्मूला? NDTV के सवाल पर जानें क्या दिया जवाब

- तेजस्वी यादव ने हर परिवार को नौकरी देने का वादा किया और इसके लिए एक व्यावहारिक फॉर्मूला बताया है
- तेजस्वी ने एनडीटीवी से कहा कि हर घर नौकरी देना संभव है और उन्होंने इस पर विशेषज्ञों से सलाह भी ली है
- नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि एनडीए को काफी समय मिला, जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है. दूसरे चरण के मतदान से पहले पार्टियों ने प्रचार में बची-खुची ताकत झोंक दी है. एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने जनसभा के लिए जाते हुए आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव से बात की और कई सारे सवाल दागे. हर घर नौकरी देने के सवाल पर, तेजस्वी ने इसको लेकर अपना फॉर्मूला भी बताया.
एनडीटीवी के सवाल पर तेजस्वी का जवाब
एनडीटीवी ने तेजस्वी से पूछा कि आप हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा तो करते हैं, लेकिन इसमें दी जाने वाली सैलरी स्टेट बजट का लगभग चार गुना होगा, तो इतना पैसा कहां से आएगा? इस पर तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जो घोषणा की है वो कितना गुना है? बिहार में केवल 10 सरकारी बिल्डिंग में साफ सफाई पोछा के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं, फिर भी सफाई नहीं है.
#NDTVExclusive | 'नीतीश कुमार की सेहत पर हमारी सहानुभूति है, इस पर टिप्पणी करना हमें ठीक नहीं लगता'— NDTV India (@ndtvindia) November 7, 2025
NDTV से #EXCLUSIVE बातचीत में बोले तेजस्वी यादव#BiharElectionsWithNDTV | #TejashwiYadav | @rahulkanwal | @yadavtejashwi pic.twitter.com/ChdXBaKgLr
उन्होंने कहा कि ये एकदम संभव है, स्टडी किया है, एक्सपर्ट से भी हमने राय ली है, पहले भी हमने डिलेवर किया है. जो प्रैक्टिकल है हम वही बोलते हैं, हम ऐसे ही हवा में नहीं बोलते हैं. क्यों नहीं होगा एकदम होगा. जब ऐसा होगा तो आप देखिएगा.
हम बिहार को आगे ले जाने का प्लान बता रहे हैं- तेजस्वी
🔴 Watch LIVE | बिहार चुनाव पर तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा इंटरव्यू NDTV एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ #ElectionsWithNDTV । #BiharElections । @rahulkanwal । @yadavtejashwi https://t.co/FG7Q1W3WMW— NDTV India (@ndtvindia) November 7, 2025
जनता ने तय कर लिया है बदलाव चाहिए- तेजस्वी
साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे डीजीआईएम की बैठक में नहीं जाते, इंवेस्टर मीट की बात तो छोड़ ही दीजिए. पीएम मोदी भी इंवेस्टर मीट केवल गुजरात में करते हैं. प्रधानमंत्री बिहार को क्या ऑफर दे रहे हैं? बिहार के लिए एक चीनी मिल चालू नहीं करा पाए? हमने रीगा का चीनी मिल चालू कर दिया, वो 11 साल से पीएम हैं और कुछ नहीं करा पाए. जनता ने तय कर लिया है कि उन्होंने एनडीए को काफी समय दिया, बस बहुत हुआ बदलाव चाहिए.
