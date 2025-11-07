14 तारीख को इतिहास लिखेंगे, तीसरे विकल्प को लेकर उत्साह... बिहार में बंपर वोटिंग पर पीके का दावा

बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई. एनडीए से लेकर महागठबंधन तक, सभी दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. इस बीच तीसरे धड़े को कोई कैसे भूल सकता है. जन सुराज के प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है. वह अपनी जीत का दावा रहे है. पीके का कहना है कि 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा. जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में है और प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने पर वोटिंग की है, वही इस चुनाव के X फैक्टर भी हैं.

बदलाव तो निश्चित है, पीके का दावा

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जन सुराज जीतने जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार युवाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है. पीके ने कहा कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए होती है, बदलाव तो निश्चित है.

आजादी के बाद बिहार में अब तक हुए चुनाव में से वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है. ये दो बातों को दिखाता है. पहली वह बात जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है. पिछले 25-30 साल से राजनीतिक विकल्प के अभाव में धीरे-धीरे चुनाव को लेकर जो उदासीनता बन गई थी और लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब जन सुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है. ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिखाता है कि नए विकल्प दो देखकर लोगों में उत्साह है. बदलाव के लिए वोटिंग हुई है.

बिहार चुनाव में क्या रहा X फैक्टर?

छठ के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं.उन्होंने खुदका और अपने परिवार का वोट कराकर सबसो सपरप्राइज कर दिया है. कई लोग महिलाओं को पैसा देकर जीत का सपना देख रहे थे, इस चुनाव में महिलाओं के साथ प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर हैं.

प्रशांत किशोर ने वोटिंग खत्म होने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव का दावा किया था. उन्होंने कहा कि सबसे ज्‍यादा पोलिंग ये दिखाती है कि रज्य में बदलाव होने जा रहा है. 14 नवंबर को नई व्‍यवस्‍था बनने जा रही है.

बिहार में 64.66 प्रतिशत वोटिंग का दावा

बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 64.66 प्रतिशत वोटिंग हुई है.बीजेपी ने 121 में से 100 सीटें जीतने का दावा किया है. बीजेपी का दावा है कि एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर है और बिहार में सरकार बनाने जा रही है. महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है. वहीं तेजस्वी का कहना है कि बंपर वोटिंग इस बात का इशारा है कि जनता बदलाव चाहती है. यानी कि वह महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं. इस रेस में अब पीके भी कूद पड़े हैं. पीके कह रहे हैं कि जीतेगी तो जन सुराज ही. लोगों ने बदलाव के लिए बंपर वोटिंग की है.