Exclusive इंटरव्यू: बिहार में किसकी आ रही बहार? बंपर वोटिंग पर क्या बोले तेजस्वी

बिहार में पहले फेज में मतदान हो चुका है. तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से खास बात करते हुए कहा कि इस बार बिहार की महिलाएं पूरा मन बना चुकी हैं. इस बार परिवर्तन होकर रहेगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं को 10 हजार की रिश्वत दी रही है.

  • तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर महिलाओं को 10 हजार रुपए की रिश्वत देने का आरोप दोहराया.
  • तेजस्वी बोले- बिहार में पलायन खत्म कर आईटी, फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है
  • तेजस्वी ने पीएम मोदी पर 30-35 साल पुरानी बातों को दोहराने का आरोप लगाया, मोकामा पर चुप्पी साधने की आलोचना की
बिहार में पहले फेज में मतदान हो चुका है. तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से खास बात करते हुए कहा कि इस बार बिहार की महिलाएं पूरा मन बना चुकी हैं. इस बार परिवर्तन होकर रहेगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं को 10 हजार की रिश्वत दी रही है. लेकिन इससे कुछ होना नहीं है. एनडीटीवी के एडिटर इन-चीफ राहुल कंवल को दिए खास इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा, "वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन वाकई सबलोग जानते हैं कि स्थिति क्या है, जो माताएं लाइन में लगी हैं, वो चाहती हैं जो लड़का बाहर काम कर रहा है, वो बिहार आकर काम करे. जो लोग केवल होली और छठ में मिलते हैं, वो चाहते हैं यहां काम करें, बिहार में पूरी महिला इस बार एकतरफा मन बनाए हुए हैं तभी तो चुनाव में 10 हजार की रिश्वत दी जा रही है."

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पलायन से मुक्त बिहार चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि बिहार में आईटी हब बने, फूड प्रोसेसिंग हब बने, एग्रो बेस इंडस्ट्री बने. यहां बहुत चीजों का स्कोप है, क्षमता बहुत है. एक बार बिहारी जब ठान लेता है तो वो करके दिखाता है, इस बार बिहारियों ने ठाना है कुछ करके दिखाएंगे.


जंगलराज के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, " पीएम मोदी 30-35 साल पहले की बातें करते हैं. मोकामा में जो हुआ उसकी बातें नहीं करते. एनसीआरबी डेटा के तहत यहां अपराध ज्यादा है, लोग भाजपा को समझ चुके हैं, इनके प्रोपेगेंडा को बाई नहीं करते हैं." 

2020 में काफी करीबी से रह गए इस बार के तेजस्वी में क्या फर्क है?
तेजस्वी बोले, "मुद्दा वही है और 17 महीने जो हम लोगों ने काम किया, हमलोगों ने काम काफी किया है, 17 महीने का काम देखिए. फिर भी 17 महीने में क्षमता में केवल 5 फीसदी काम किया. हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलीसी बनाई, जातिगत सर्वे किया. 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया, जो कभी अस्पताल ही नहीं आते थे. आप सीएम को देखिए नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं. इनवेस्टर मीट को बात ही छोड़ दीजिए, पीएम मोदी इनवेस्टर मीट केवल गुजरात में करते थे."

Bihar Assembly Elections 2025, Bihar Chunaav, Bihar Chunav 2025
