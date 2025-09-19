विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार के गयाजी में दिखा अद्भुत नजारा, रूस-यूक्रेन के श्रद्धालु एक साथ कर रहे पिंडदान

पितरों के उद्धार और श्राद्ध कर्म के लिए देशभर में कई तीर्थस्थल हैं, लेकिन बिहार का गयाजी हमेशा से ही मोक्षस्थली के रूप में पूजनीय रहा है. ऐसी मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से 108 कुल और सात पीढ़ियों का उद्धार होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार के गयाजी में दिखा अद्भुत नजारा, रूस-यूक्रेन के श्रद्धालु एक साथ कर रहे पिंडदान
  • रूस और यूक्रेन के युद्धरत देशों के श्रद्धालु पितृपक्ष मेले में एक साथ बैठकर पिंडदान करते नजर आए
  • देवघाट के फल्गु नदी तट पर विदेशी श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पिंडदान और तर्पण किया
  • गयाजी में करीब पच्चीस लाख उन्नीस हजार श्रद्धालु अब तक अपने पितरों का श्राद्ध कर चुके हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में इस बार अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब रूस और यूक्रेन जैसे युद्धरत देशों के श्रद्धालु एक साथ बैठकर पितरों की आत्मशांति के लिए पिंडदान करते दिखे. गुरुवार को फल्गु नदी तट स्थित देवघाट पर रूस, यूक्रेन, अमेरिका और स्पेन से आए कुल 17 विदेशी श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पिंडदान और तर्पण किया. गयापाल पंडा मनोज लाल टइयां के नेतृत्व में सम्पन्न इस अनुष्ठान में 3 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हुईं.

Latest and Breaking News on NDTV

सभी विदेशी श्रद्धालु भारतीय परिधान में सजे-धजे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार के बीच बैठकर पिंडदान करते दिखे. 

Latest and Breaking News on NDTV

विदेशी श्रद्धालुओं ने बताया कि गयाजी का विष्णुपद मंदिर और पितृपक्ष मेला हिन्दू संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जहां आकर वे भारतीय परंपरा को आत्मसात कर पा रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

विदेश से आई श्रद्धालु सियाना ने कहा कि गयाजी की आध्यात्मिक धरा और यहां की संस्कृति ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है.

ये भी पढ़ें: PMCH में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल: जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, बिहार सरकार ने मानी सभी मांगें

Latest and Breaking News on NDTV

करीब 25 लाख ने गयाजी में किया पितरों का श्राद्ध

उन्होंने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया. पितरों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आस्था ही इस पितृपक्ष की सबसे बड़ी पहचान है. 

Latest and Breaking News on NDTV

जिला प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 25 लाख 19 हजार श्रद्धालु गयाजी पहुंचकर अपने पितरों का श्राद्ध कर चुके हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस दौरान देवघाट, अक्षयवट, रामशिला और प्रेतशिला वेदियों पर लगातार हजारों की संख्या में देश–विदेश से आए श्रद्धालु पिंडदान कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार: 32 दवाओं के सेंपल मिले घटिया, 3 दवाएं निकली नकली, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Latest and Breaking News on NDTV

मोक्षनगरी में आस्था का अनोखा संगम

युद्ध की विभीषिका के बीच भी रूस और यूक्रेन के नागरिकों का एक साथ बैठकर पिंडदान करना न सिर्फ अद्भुत दृश्य रहा, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि आस्था और संस्कृति की ताकत सीमाओं और परिस्थितियों से ऊपर होती है. यह अनोखा संगम गयाजी की मोक्ष नगरी में पितरों के उद्धार की अनंत परंपरा को और भी जीवंत कर गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gayaji, Pind Daan In Gaya, Russia And Ukraine Devotees Perform Pind Daan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com