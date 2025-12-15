विज्ञापन
गयाजी रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज के नीचे महिला ने दिया बच्ची को जन्म, मेरी सहेली टीम ने की मदद

गयाजी रेलवे स्टेशन पर एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों ने महिला की मदद की और एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ.

वो कहते हैं ना जाको राखे साइयां मार सके न कोई... एक महिला को रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा हुई... नहीं पता था कि स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी ही भगवान बनकर मदद के लिए उतर जाएंगे. नतीजा महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. अगर मदद न मिलती तो दोनों ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे. मामला है बिहार के गयाजी जंक्शन के प्लेटफार्म पर एक महिला रेलयात्री ने बच्चे को जन्म दिया. दरअसल, महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, जिसके बाद रेलवे सुरक्षाबल के तत्परता से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. ऑन ड्यूटी आरक्षी धर्मेंद्र कुमार ने कार्यरत ड्यूटी अधिकारी पवन कुमार को सूचना दी कि गया की प्लेटफार्म संख्या 2-3 मिडिल फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है. उनके साथ चार छोटे बच्चे और एक वृद्ध महिला भी हैं.

सूचना प्राप्त होते ही पवन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरी सहेली टीम में तैनात महिला आरक्षी सोनिका कुमारी को मौके पर बुलाया गया तथा इसकी सूचना ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को दी गई कि मेडिकल सहायता हेतु डॉक्टर अभिलंब उपलब्ध कराया जाए.

मेरी सहेली टीम में तैनात सोनिका कुमारी ने गर्भवती महिला ममता देवी (उम्र 35 वर्ष) और पति-प्रवेश कुमार की हरसंभव मदद की. मंडल रेल अस्पताल गया के डॉक्टर रवि कुमार पांडे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने जच्चा-बच्चा का प्राथमिक उपचार किया. महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. डॉ रवि कुमार पांडे द्वारा बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं. महिला की सास कारी देवी ने बताया कि हम बेला मेडिकल अस्पताल जाएंगे, तत्पश्चात प्रसूता को उनके परिजनों की देखरेख में उनके द्वारा बताए गए स्थान पर भेज दिया गया.

