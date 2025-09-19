बिहार: 32 दवाओं के सेंपल मिले घटिया, 3 दवाएं निकली नकली, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं. इस रिपोर्ट को बिहार की जनता को जानना जरूरी है. दरअसल केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने अगस्त में 32 दवा नमूनों को घटिया यानी नॉट ऑफ का स्टैंडर्ड क्वालिटी पाया है.वहीं, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 62 दवा नमूनों को NSQ दिया है. दवा को NSQ तब माना जाता है, जब वह किसी भी तयशुदा गुणवत्ता मानक पर खरी नहीं उतरती.

3 दवाओं के नमूने नकली मिले

ध्यान रहे, यह सिर्फ उसी बैच की दवाओं पर लागू होता है जिसकी जांच हुई है, इससे बाजार में उपलब्ध अन्य बैच की दवाओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है. इसके अलावा अगस्त 2025 में बिहार से 3 दवाओं के नमूने नकली (spurious drug) पाए गए हैं.

कानून के अनुसार होगी कार्यवाई

ये दवाएं एक अवैध निर्माता ने उस कंपनी के ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके बनाई थीं, जिसके पास उस नाम का अधिकार है. इस मामले की जांच चल रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि नियमित जांच के तहत हर महीने CDSCO अपनी घटिया और नकली दवाइयों की सूची जारी करता है. केंद्र सरकार और राज्य की दवा नियंत्रण एजेंसियां नियमित मिलकर यह काम करती हैं ताकि घटिया और नकली दवाओं की पहचान कर उन्हें बाजार से हटाया जा सके.