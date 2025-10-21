दहला देगा बिहार से सामने आया मर्डर का LIVE वीडियो, बात करते-करते सीने में उतार दी 4 गोली

पितरों को मोक्ष दिलाने वाले बिहार के गयाजी से बेखौफ अपराधियों के हौसले किस कदर बुंलद है, इसका एक उदाहरण सामने आया है. यहां चार बदमाशों ने एक युवक को दिन-दहाड़े गोलियों से भून डाला. खास बात यह है कि इस मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है. जो दिल दहलाने वाला है. वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि एक गोली लगने के बाद युवक नीचे गिरता है, इसके बाद अपराधी एक-एक और तीन और गोली उसके शरीर में उतार देता है.

गया जी के बैरागी मोहल्ले की घटना

मामला गयाजी कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले का है. जहां अपराधियों ने एक युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत का घाट उतार दिया. अपराधियों की पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद होगा. जिसका लाइव मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

वीडियो में 4 गोली मारते दिख रहे बदमाश

जिसमें साफ दिख रहा है कि एक युवक को 4 अपराधी हाथ में पिस्टल लेकर पहले युवक के सामने तान दी और फिर एक-एक कर ताबड़तोड़ चार गोली मारकर हत्या कर दिया और फरार हो गए. इस घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

बैरारी मोहल्ला निवासी सुभब कुमार की हत्या

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है. मृतक की पहचान बैरागी मोहल्ला निवासी उपेंद्र पासवान के पुत्र 19 वर्षीय सुभब कुमार के रूप में की गई है. बताया गया कि वह किसी काम से घर बाहर निकला ही था कि पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने नजदीक से गोली मार दी है.

देखें मर्डर का सीसीटीवी फुटेज

युवक के पिता का चल रहा पुराना विवाद

जिसमें घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है मृतक के पिता उपेंद्र पासवान का मोहल्ले के एक युवक से पिछले 5 वर्षों से विवाद चल रहा था. पुराने विवाद को लेकर किसी अपराधी से हत्या करवाने का आरोप लगाया है.

पुलिस बोलीं- छानबीन जारी, हर एंगल से हो रही जांच

घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस बल मौके पर पहुंची है. शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. मामले में नगर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि घटना के बाद छापेमारी की जा रही है. आस-पास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है. परिजनो के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है. हर पहलू पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी.