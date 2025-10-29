सीपीआई-एमएल उम्मीदवार को दूध से नहलाने पर भड़के दीपांकर भट्टाचार्य, नेताओं को दी यह नसीहत

बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. लोग अलग-अलग तरीके से अपने नेताओं के प्रति समर्थन जता रहे हैं. इस बीच बिहार में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है. इसमें नेताओं और उम्मीदवारों को उनके समर्थक दूध से नहला रहे हैं और सिक्कों से तौल रहे हैं. इस बीच सीवान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के एक उम्मीदवार को भी दूध से नहलाने की खबर आई. अब पार्टी के महासचिव ने इस कदम की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि संसाधनों की इस तरह से बर्बादी बहुत कष्टदायक है.

दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा है

सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है, ''सीवान जिले में हमारे किसी उम्मीदवार को दूध से नहलाए जाने की खबर मिली है. जन समर्थन के प्रदर्शन का यह रूप कतई उचित नहीं है. हमारे तमाम साथियों को ऐसे प्रदर्शन से हरगिज परहेज करना चाहिए. गरीब व मेहनतकश लोगों के लिए सामाजिक बदलाव व प्रगतिशील मूल्यों की राजनीतिक धारा में जनता के उपभोग के किसी जरूरी संसाधन के ऐसे अपव्यय बहुत ही पीड़ादायक है.''

बिहार में चला नया ट्रेंड

बिहार में इन दिनों चुनाव के दौरान उम्मीदवरों को दूध से नहलाने का नया ट्रेंड सामने आया है. सीवान के पड़ोसी जिले छपरा में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं. छपरा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें अपना उम्मीदार बनाया है. नामांकन करने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. प्रशंसकों ने उन्हें करीब 200 लीटर दूध से नहलाया. इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने उन्हें पांच लाख रुपए के सिक्कों से तौला.

बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में कराया जा रहा है. पहले चरण का मतदान छह नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. मतों की गिनती 14 नवंबर को कराई जाएगी.

