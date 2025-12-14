सांसद-विधायक, MLC से लेकर DM तक, बिहार के इस जिले की कमान ताकतवर महिलाओं के हाथ

जिले ने इस बार एक ऐसा अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है. जिले के चारों शीर्ष पद- सांसद, विधायक,एमएलसी और जिला पदाधिकारी एक साथ महिलाओं के हाथों में हैं. यह स्थिति न सिर्फ बिहार में पहली बार बनी है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में यह महत्वपूर्ण मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण माना जा रहा है.

शिवहर में लोकसभा का प्रतिनिधित्व पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद कर रही हैं, एमएलसी रेखा कुमारी है तो वहीं शिवहर विधानसभा के इतिहास में पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचीं डॉ. श्वेता गुप्ता ने जिले को नई राजनीतिक पहचान दी है. इसके साथ ही शिवहर जिला की कमान प्रतिभा रानी को सरकार ने सौपा है. आसपास के जिले में भी इसकी चर्चा जोरों पर है. बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में चार महिला मुख्य पदों पर तैनात हो होने से जहां महिलाओं में उत्साह है. वहीं, इस पिछले जिले के विकास के लिए काफी उम्मीद लोगों को बढ़ गई है. जिलाधिकारी के पदस्थापना प्रशासनिक क्षेत्र में नई ऊर्जा और पारदर्शिता लेकर आई है.

चारों स्तरों पर महिलाओं की यह कमान जिले के लिए ऐतिहासिक है. इस अनोखे संयोजन से आम लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं. स्थानीय नागरिकों का मानना है कि महिला नेतृत्व के आने से जिले में कार्य संस्कृति बदली है. हालांकि जिला में अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी महिला ही हैं. प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और जनसुनवाई अधिक संवेदनशील होंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. अगर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय हुआ तो निश्चित रूप से शिवहर जिला विकास के मामले में काफी ऊंची छलांग लगाएगी.

शिवहर सांसद लवली आनंद

शिवहर में संसद के रूप में जहां बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जदयू से पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया.

वहीं, शिवहर जिले के विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक यहां चुनी गई है. जदयू के टिकट से सीतामढ़ी के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर वरुण कुमार की पत्नी डॉक्टर श्वेता गुप्ता इस बार विधायक चुनी गई है.





वहीं शिवहर में एमएलसी के रूप में सीतामढ़ी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ मनोज कुमार की पत्नी रेखा गुप्ता चुनी गई थी. वहीं, अब सरकार ने मोतिहारी के कड़क और ईमानदार एसपी स्वर्ण प्रभात की पत्नी आईएएस प्रतिभा रानी को शिवहर का कमान सौंप कर यह संदेश दिया है. आने वाले समय में शिवहर में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा के रूप में बेहतर सिद्ध होंगे.