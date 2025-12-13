Beer kab pini chahie: आजकल कुछ लोग काम के प्रेशर या थकान दूर करने के लिए बियर पीते हैं. ठंडी बियर मिनटों में ये अहसास दिलाती है कि आप थकान से दूर और एनर्जी से भरपूर हैं. लेकिन ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है कि बियर पीने (Beer Peene Se Kya Hota Hai) का सही समय क्या है, सुबह या रात? सोशल मीडिया पर भी इस पर खूब चर्चा होती रहती है. सेहत के नजरिए से देखें तो बियर का असर शरीर में समय के हिसाब से अलग-अलग होता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सुबह बियर (Beer Kab Peena Chahiye) लेना बेहतर है या रात में. और, कौन सा ऑप्शन आपके शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है.

सुबह बियर पीना: क्या ये सही है? (Beer in the Morning)

सुबह बियर पीना आमतौर पर बिलकुल भी सही नहीं माना जाता है. सुबह शरीर डिटॉक्स मोड में होता है और डाइजेशन खाली पेट से शुरू होता है. ऐसे में शराब शरीर में तेजी से एब्जॉर्ब होती है. जिससे नशा ज्यादा हो सकता है. ब्लड शुगर गिर सकता है और दिनभर सुस्ती, चक्कर या थकान महसूस हो सकती है. इसके अलावा ये आदत धीरे-धीरे डिपेंडेंसी का रूप भी ले सकती है. जो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से नुकसानदायक है.

Photo Credit: Pexels

रात में बियर पीना, क्या ये बेहतर विकल्प है? (Beer at Night)

अगर तुलना करें तो रात में बियर पीना सुबह के कंपेरिजन में बेहतर माना जाता है. क्योंकि दिनभर शरीर एक्टिव रहता है और शाम तक डाइजेस्टिव सिस्टम भी सामान्य स्थिति में आ जाता है. लेकिन रात में भी बियर लेने में एक बैलेंस जरूरी है. सोने से ठीक पहले बियर पीने से नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है. बार-बार यूरीन की वजह से नींद टूट सकती है और अगले दिन हैंगओवर भी हो सकता है. रात में बियर लेते समय सीमित मात्रा और हल्के भोजन के साथ पीना बेहतर रहता है.

कौन सा समय बेहतर माना जाए? (What's the Best Time?)

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो बियर सहित किसी भी अल्कोहल के लिए सुबह का समय कभी भी अच्छा समय नहीं होता. अगर किसी को बियर पीनी ही है तो हफ्ते में सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए. वो भी रात के शुरुआती समय में लेना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इससे नींद पर कम असर पड़ता है और शरीर उसे आसानी से पचा भी लेता है. लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि अल्कोहल हमेशा सीमित मात्रा में ही लें और इसे रोजाना की आदत न बनाएं.