महागठबंधन में बिखराव का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा... RJD की लिस्ट पर चिराग ने कही बड़ी बात

बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही आरोपी-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है. विरोधी दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे. चाहे वह सीटों को लेकर हो या फिर उम्मीदवारों को लेकर. अब चिराग पासवान महागठबंधन पर हमलावर हैं. वजह है आरजेडी द्वारा 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाना. चिराग का कहना है कि महागठबंधन में बिखराव का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा गठबंधन बर्बादी के कगार पर है. चिराग ने कहा कि अगर महागठबंधन के लोग इस भ्रम में हैं कि वे एक ही सीट से कई उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि 'दोस्ताना लड़ाई' जैसी कोई चीज नहीं होती. लेकिन अब महागठबंधन ने हमें कई सीटों पर भी वॉकओवर दे दिया है, जो हमें चुनौतीपूर्ण लग रही थीं.

#WATCH | Patna, Bihar | On RJD fielding candidates in 143 seats in the Bihar Assembly elections, Union Minister Chirag Paswan says, "I have never seen such a thing in my life that such a big alliance is on the verge of ruins... If the people of mahagathbandhan are in this… https://t.co/zud2s1Cfui pic.twitter.com/Yyt70JTNPX — ANI (@ANI) October 20, 2025

बता दें कि आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दिवाली के मौके पर जारी की है. इसमें सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है. कुल 143 उम्मीदवारों में 24 महिला उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है. जबकि 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है. पार्टी ने पिछली बार की तुलना में सीटों की संख्या थोड़ी कम रखी है. हालांकि तेजस्वी राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे.