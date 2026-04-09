पार्किंग विवाद में सत्तू वाले ने काट दी पिकअप चालक की गर्दन, भीड़ ने हत्यारे को ऑन द स्पॉट दी मौत

बिहार के अररिया जिले में पार्किंग विवाद इतना बढ़ गया कि एक सत्तू वाले ने पिकअप ड्राइवर की गर्दन काट दी है. ये मंजर देख लोग दंग रहे गए. इसके बाद गुस्साए लोगों ने पिकअप ड्राइवर के हत्यारे सत्तू वाले को भी ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मामला बिहार में अररिया जिले के फारबिसगंज इलाके का है.
हत्या की ये घटना फारबिसगंज इलाके की सब्जी मंडी की है, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिकअप ड्राइवर और एक सत्तू बेचने वाले शख्स में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ. इस दौरान सत्तू बेचने वाले शख्स ने धारदार चाकू से ड्राइवर की गला काटकर खौफनाक तरीके से हत्या कर दी. मृतक के गले पर इतना तेज वार किया गया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं, घटना से नाराज लोगों ने आरोपी दुकानदार को भी पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने दुकानदार को घेर लिया और उसे पीट-पीटकर मार दिया. पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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