गजबे गुंडागर्दी है! कटिहार में छटाई के नाम पर पूरा पेड़ काट बेच रहे बिजली विभाग के अधिकारी, रोका तो लगे धमकाने

चोरी ऊपर से सीना जोरी की कहावत तो आपने सुनी ही होगी. इन दिनों ये कहावत बिहार के अधिकारियों पर काफी मुफीद बैठती है. ये अधिकारी सरकारी संपत्ति की लूट के साथ-साथ अपनी गुंडागर्दी के लिए अब खासे कुख्यात हो गए हैं. वो ना सिर्फ गलत तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनपर आरोप है कि वो इन सरकारी संपत्तियों को बाद में चोरी-छिपे बेचते भी हैं. जब कोई इनका विरोध करता है को उनसे गुंडई भी दिखाते हैं. बात हो रही है बिहार के कटिहार के बिजली विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों की. इन अधिकारियों की गुंडागर्दी से तंग आकर आगर वन विभाग के अधिकारियों ने इनपर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.

मामला कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में बिजली विभाग से जुड़ा है. NDTV को सूचना मिली की इस प्रखंड में काम करने वाले बिजली अधिकारी वन विभाग के पेड़ों को छटाई के नाम पर काटकर उसे चोरी छिपे बेच रहे हैं. जब वन विभाग के अधिकारियों ने इसका विरोध किया तो बिजली विभाग के जेलई पंकज ठाकुर ने वन विभाग के कर्मचारियों को भी धमकाना शुरू कर दिया.

तय क्षेत्र से आगे के भी पेड़ कटवा रहे अधिकारी

बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्हें जिस तय क्षेत्र में पेड़ों की छटाई का काम दिया गया था वो उससे कहीं ज्यादा यानी दूसरे प्रखंड की सीमा में घुसकर भी पेड़ों की कटाई करा रहे थे. जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया. विन विभाग के अधिकारियों से तू-तू मैं-मैं का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है.

वन विभाग के अधिकारी ने एक्शन लेने की कही बात

वन विभाग के रेंज अधिकारी एस के झा ने एनडीटीवी को बताया कि बिजली विभाग के न्यू कोढ़ा लाइन में फॉरेस्ट विभाग से छटाई का परमिशन लिया गया था. लेकिन जब छटाई शुरू होती है तो पहले वन विभाग के अधिकारी को सूचित किया जाता है. लेकिन जब हमारे अधिकारी वहां गए तो पता चला कि पेड़ों की गलत तरीके से कटाई की जा रही है. बिजली विभाग के पदाधिकारियों की भाषा शर्मनाक है. पहले कहा गया था कि वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पेड़ों की छटाई का काम होगा. पहले ही 18 पेड़ों की कटाई कर दी गई है. ये गलत है. फोन पर गलत तरीके से बात नहीं की गई.

फोन पर वन विभाग के अधिकारी से की गाली गलोच

NDTV के हाथ वो वीडियो भी लगा जिसमें दिख रहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों से पेट कटाई की शिकायत की गई तो उन्होंने उल्टे ही वन विभाग के अधिकारियों को डांटना और गाली देना शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी. काफी देर तक हुई बहस के बाद आखिरकार वन विभाग के अधिकारियों ने एक्शन लेने की बात की और आगाह किया आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते. जिस क्षेत्र में आपको छटाई का काम दिया गया था वहां आपने बगैर वन विभाग के किसी कर्मचारी के पहुंचे ही अपने मन से कटाई शुरू कर दी. ये कानून के खिलाफ है.

हम ऐसे अधिकारियों पर दर्ज कराएंगे मामला

गैर-कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई को लेकर कटिहार में वन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी अब आमने सामने हैं. बिजली विभाग का कहना है कि पेड़ की छटाई इसलिए की जा रही थी ताकि वो बिजली के तार के संपर्क में ना आ सकें. लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को कहना है कि बिजली विभाग अपने कर्मचारियों से मिलीभगत कर पेड़ छटाई के नाम पर पूरा का पूरा पेड़ ही कटवा रहे हैं. जो गलत है. हम इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.

बिजली विभाग ने कही ये बात

बिजली विभाग के अधिकारी आशीष रंजन ने कहा कि हमे पेड़ छटाई की अनुमति थी. हम अपने हिसाब से काम कर रहे थे. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आई है. लेकिन जब तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिल जाती हम ये नहीं बता सकते कि उसमें क्या कुछ कहा गया है. हमें ऊपर से आदेश थे कि हम दुर्गा पूजा से पहले उन पेड़ों की छटाई काम करें जिनके बगल से बिजली का तार जा रहा है. हम उसी काम लगे थे. फिलहाल इस मामले की जांच की जरूरत है.