शराब की जांच करने पहुंची पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जमकर बरसाए लाठी-डंडे

बिहार में शराब का काला धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन शराब बनाए और बेचे जाने की खबरें सामने आती हैं. फिर सवाल उठता है पुलिस और प्रशासन पर कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में आखिर शराब बनाई और बेची कैसे जा रही है. जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम शराब की सूचना मिलने पर जांच करने पहुंची थी. पुलिस को खबर मिली थी कि कद्दुआ तरी गांव में शराब बनाई और बेची जा रही है. जांच के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जैसे ही गांव में पहुंची ग्रामीणों ने उनपर लाठी-डंडे बरसाने (Bihar Police Attacked) शुरू कर दिए. इस घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है.

पुलिस टीम पर हमला, 13 गिरफ्तार

पुलिस टीम पर हमले के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार को गांव वालों ने पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और शनिवार को वह पुलिस जांच के विरोध में डुगडुगी बजाते हुए थाने का घेराव करने पहुंच गए. पुलिस की टीम पर हमला किए जाने की घटना शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे की है.

पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की गई हालांकि वह कामयाब नहीं हो सके. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि डरा देने वाला है.

शराब की जांच के लिए पहुंची थी पुलिस

यह घटना झाझा थाना पुलिस पर हुए हमले के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. जिले में पुलिस पर हमले की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. पहले भी बालू माफियाओं और शराब माफियाओं के पुलिस पर हमले की खबरें सामने आती रही हैं. एक बारफिर ऐसी ही घटना उजागर हुई है.

