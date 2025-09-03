बिहार में ब्रांडेड बोतलों में बेची जा रही नकली शराब! पैकिंग कर रहे दो तस्कर दबोचे गए

बिहार में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन फिर भी आए दिन शराब पकड़ी जाती है. विपक्ष भी इस बात को लेकर हमेशा सवाल खड़ा करता रहा है. बड़ा सवाल यह है कि यह शराब (Bihar Liquor Smuggling) आती कहां से है. हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब की एक मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. जिसके बाद ये पता चला कि ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में नकली शराब की पैकिंग मुजफ्फरपुर में ही की जाती है. तस्करों के जरिए ये शराब ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है. हालांकि कई बार इस तरह की शराब पीने से बिहार के अलग-अलग जिलों में लोगों की जान भी गई है. लेकिन फिर भी शराब तस्कर का ये कारोबार धड़ल्ले से फल-फूल रहा है.

ब्रांडेड शराब की बोतलों में नकली शराब

ताजा मामला बक्सर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी का है. यहां पर खाली ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में नकली शराब की पैकिंग की जा रही थी. उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि नकली शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है. जिसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया और अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में छापा मार दिया. वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गए.

बिहार में शराब तस्करों के हौसले बुलंद

उत्पाद विभाग की टीम जैसे ही शराब तस्करों के घर पहुंचे तो देखा कि दो लोग ब्रांडेड कंपनी की खाली बोतलों में नकली शराब पैक रह रहे हैं. दोनों युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. वहीं मौके से ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगी हुईं खाली बोतलें और नकली शराब बनाने का सामान भी जब्त कर लिया गया. पुलिस गिरफ्तार शराब तस्करों से पूछताछ कर अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

मुजफ्फरपुर में नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़

बता दें कि दो दिन पहले मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र से नकली शराब की मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई थी. एक गुप्त सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने यहां से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री, पैकिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगी शराब की बोतलों में नकली शराब के साथ ही अन्य सामग्री बरामद की थी. साथ ही इस मामले में तीन शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई थी. सवाल ये भी है कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर कैसे शहर के बीचों-बीच और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब फैक्ट्री चला रहे हैं.