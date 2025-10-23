विज्ञापन
RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी, मैंने वो दौर देखा... बिहार की रैली में बोले JP नड्डा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब जोर पकड़ता दिख रहा है. गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दो जगहों पर जनसभाएं की. इस दौरान उन्होंने कहा RJD पर तीखे हमले किए.

बिहार के वैशाली जिले की पातेपुर में जनसभा को संबोधित करते जेपी नड्डा.
  • जेपी नड्डा ने वैशाली के पातेपुर में जनसभा में राजद को रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी का पर्याय बताया.
  • नड्डा ने कहा कि उनका जन्म पटना में हुआ और उन्होंने बिहार के अंधकार युग और उजाले दोनों देखे हैं.
  • उन्होंने महागठबंधन को विनाश का प्रतीक बताया जबकि NDA को विकास का प्रतिनिधि बताया.
वैशाली:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA का प्रचार अभियान अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है. गुरुवार का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में दो अलग-अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान बीजेपी नेता राजद पर खासे हमलावर नजर आए. वैशाली के पातेपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी बताया. जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा जन्म पटना में हुआ है. मैंने वो दौर देखा है.

वैशाली जिले की पातेपुर में जेपी नड्डा की जनसभा

वैशाली जिले के पातेपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 'RJD का मतलब है- रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी. जो लोग नौकरी के लिए जमीन ले लेते हैं, वो क्या आपको नौकरी देंगे? जो लोग मां-बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, वो क्या आपको सुरक्षा देंगे'.

जगत प्रकाश नड्डा ने आगे कहा, 'मेरा जन्म भी बिहार के पटना में हुआ है. मैंने अपने जीवन के शुरुआती 20 साल बिहार में गुजारे हैं. इसलिए मुझे वो अंधकार का युग भी मालूम है और आज ये उजाले का युग भी देख रहा हूं.'

NDA का मतलब विकास, महागठबंधन का मतलब- विनाशः जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने आगे कहा, "NDA की बात करें तो इसका मतलब है 'विकास, विकास, विकास और विकास'. अगर हम बात करें महागठबंधन की तो इस एक शब्द का मतलब है, 'विनाश, विनाश, विनाश और विनाश'. पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये प्रयास हुआ है कि विनाश से बिहार को विकास की ओर ले जाया जाए.

इन लोगों ने 15 साल तक जंगलराज चलायाः नड्डा

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि 6 तारीख को गफलत में मत पड़ना, 6 तारीख को झूठे वादों में मत पड़ना, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग जिनके हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और हैं, इनसे बचकर चलना क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 30 साल पहले पूरे 15 साल जंगलराज चलाया. आज सुख, चैन, शांति और अमन के साथ बिहार विकास की ओर आगे बढ़ चला है."

