लालटेन वाला आज भी घूम रहा... सम्राट चौधरी आए फॉर्म में, बेलहर चुनावी सभा में खूब चलाए तीर

जेडीयू सांसद गिरधारी यादव पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने दो बार उन्हें सांसद बनाया, लेकिन वह दोनों बार बांका की जनता के साथ दगा किए. बहुरूपिया अब बेटे को लेकर लालटेन में घूम रहा है. पढ़िए दीपक कुमार की रिपोर्ट...

  • सम्राट चौधरी ने बेलहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक मनोज यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया.
  • उन्होंने नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों में पक्की सड़कें और बिजली की पहुंच बढ़ने को प्रमुख बताया.
  • बांका में एक्सप्रेसवे और गंगा जल सिंचाई परियोजना की घोषणाएं कीं, जिनसे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा.
बांका, बेलहर:

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बेलहर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बेलहर के विधायक मनोज यादव के समर्थन में वोट मांगा और विपक्ष पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि एक तरफ विकास है, तो दूसरी तरफ जंगलराज.सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले बेलहर आने के लिए सड़क तक नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में अब पक्की सड़कें बनी हैं. बिजली के क्षेत्र में भी जबरदस्त सुधार हुआ है. पहले बिहार में केवल 17 लाख लोगों के पास बिजली थी, आज 2 करोड़ 74 लाख घरों तक बिजली पहुंच चुकी है. 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री की गई, जिससे 1 करोड़ 70 लाख घरों का बिल शून्य आया.

राजीव गांधी से की तुलना

सम्राट चौधरी ने बताया कि वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को ₹1100 प्रति माह सीधे उनके खाते में भेजा जा रहा है, जिससे 1 करोड़ 12 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि वे कहते थे ₹100 भेजते थे तो ₹15 ही गरीबों तक पहुंचता था, लेकिन अब गरीबों के खाते में पैसा सीधा पहुंचता है.

गिनाए सरकारी काम

महिलाओं और बेटियों के सशक्तीकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल पहले नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने साइकिल योजना शुरू की थी. अब वही बेटियां मां बन चुकी हैं और जीविका दीदी बनकर लखपति बनने की राह पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी महिलाओं को ₹2.10 लाख देने की योजना शुरू की है, जिसमें ₹10,000 उनके खाते में जा चुके हैं और शेष राशि जल्द मिलेगी.

लालटेन का युग खत्म

राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालटेन का युग खत्म हो गया है, लेकिन लालटेन वाला आज भी घूम रहा है. इस चुनाव में उनका कोई अता-पता नहीं रहेगा. कांग्रेस ने 55 साल तक देश को पंजे से लूटा. अब ये दोनों मिलकर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार जो पैसा महिलाओं को दे रही है, वह वापस लेगी. मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, वादा करता हूं कि किसी महिला का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा.

बांका को मिलेगा तोहफा

जेडीयू सांसद गिरधारी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने दो बार उन्हें सांसद बनाया, लेकिन वह दोनों बार बांका की जनता के साथ दगा किए. बहुरूपिया अब बेटे को लेकर लालटेन में घूम रहा है. जनता को अब ऐसे बहुरूपियों से सतर्क रहना होगा. डिप्टी सीएम ने क्षेत्र में विकास की कई घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि जल्द ही बांका से होकर एक ऐसा एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जिससे लोग महज 5 घंटे में कोलकाता पहुंच सकेंगे. उन्होंने सिंचाई के लिए गंगा जल को बांका के हनुमाना डेम तक लाने की परियोजना की भी चर्चा की और बताया कि इस पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. अगले एक साल में गंगा का पानी डेम तक पहुंच जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता.

लोग बजाते रहे ताली

सभा में उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं, जिससे आम लोगों को अब सस्ते दामों पर सामान मिलेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री के कथन का हवाला देते हुए कहा कि पहले कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन मोदी जी का सपना है कि भारत को सोने का शहर बनाना है. सभा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे, और डिप्टी सीएम के भाषण के दौरान लगातार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही.

