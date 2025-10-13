विज्ञापन
नामांकन से ठीक पहले BJP का बड़ा ऐलान, NDTV पर दिलीप जायसवाल ने बताया कब आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट

  • बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि NDA में सीटों का बंटवारा हो चुका है और उम्मीदवारों की सूची तैयार हो रही है.
  • बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर एनडीए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी.
  • एनडीए के पांचों घटक दल 16 से 18 अक्टूबर तक संयुक्त रूप से नामांकन करेंगे.
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की प्रक्रिया तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और अब उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों के भीतर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी.

जायसवाल ने आगे बताया कि एनडीए के सभी पांच घटक दल एकजुट होकर 16, 17 और 18 अक्टूबर को संयुक्त रूप से नामांकन करेंगे. इस प्रक्रिया में कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई केंद्रीय नेता शामिल होंगे.

'जनता अब 'लालटेन युग' से 'बिजली के युग'...'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए की पांचों पार्टियों को 'पाँच पांडव' बताते हुए जीत का दृढ़ विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि एनडीए को जीत का भरोसा इसलिए है क्योंकि बिहार का विकास गति पकड़ चुका है और जनता अब 'लालटेन युग' से 'बिजली के युग' तथा 'गड्ढे के युग' से 'सिक्स-लेन युग' में आ चुकी है.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका हौसला बढ़ाएंगे. जायसवाल ने दावा किया कि महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है और विधायक लगातार अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बन रही है.

