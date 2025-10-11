विज्ञापन
'यह छल है, धोखा है...' NDA में सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा की पोस्‍ट कर रही इशारा- मामला गड़बड़ है

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के एक हालिया एक्स पोस्ट ने सियासी अटकलों के बाजार को और भी गर्मा दिया है.

  • बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है.
  • एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.
  • गठबंधन में शामिल दल अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं और दबाव की राजनीति चरम पर पहुंच गई है.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों बड़े गठबंधनों में उलझनें और सस्पेंस अभी भी बरकरार हैं. बिहार की राजनीति में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि गठबंधन में शामिल विभिन्न दल न केवल अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं, बल्कि दबाव की राजनीति भी चरम पर है.

एनडीए (NDA) गठबंधन में, लोक जनशक्ति पार्टी (R) के चिराग पासवान और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के जीतन राम मांझी पहले से ही तनाव बढ़ा रहे हैं. इस बीच, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के एक हालिया ट्वीट ने सियासी अटकलों के बाजार को और भी गर्मा दिया है.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए.'

 
 

