विज्ञापन
विशेष लिंक

नीतीश निभाएंगे वादा! 10 लाख महिलाओं को देंगे 10-10 हजार की पहली किस्त, जानें- कब कैसे मिलेंगे पैसे

बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में पैसा पहुंचाने का लक्ष्य है.

Read Time: 3 mins
Share
नीतीश निभाएंगे वादा! 10 लाख महिलाओं को देंगे 10-10 हजार की पहली किस्त, जानें- कब कैसे मिलेंगे पैसे
  • मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे.
  • इस योजना के इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों की 9 लाख 50 हजार और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाएं लाभार्थी होंगी.
  • योजना के पहले चरण में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि पहले ही मिल चुकी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार सरकार शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी राहत देने जा रही है. योजना के अंतर्गत 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस ट्रांसफर की शुरुआत करेंगे.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में पैसा पहुंचाने का लक्ष्य है.

कई महिलाओं को मिल चुके हैं 10-10 हजार

योजना के तहत 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को पहले ही 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं. अभी भी बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को राशि मिलनी बाकी है.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक महीने के भीतर फॉर्म भरने वाली सभी महिलाओं को भी दिसंबर तक राशि मिल जाएगी. सरकार का दावा है कि दिसंबर के अंत तक सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें- जय हिंद से टकराने वाला चूर-चूर हो जाएगा... राज्यसभा के नारा बैन पर ममता की चेतावनी

दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को पैसे भेजने का लक्ष्य

बता दें कि चुनाव के बाद यह पहली किस्त जारी हो रही है. इस 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा. नीतीश सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को राशि ट्रांसफर कर दी जाए. 

'इसी 10 हजार से बनी है नीतीश सरकार'

गौरतलब है कि बिहार में नीतीश सरकार की वापसी के लिए इसी 10 हजार रुपये की रकम को बड़ी वजह माना जा रहा है. जनसुराज के प्रशांत किशोर ने तो चुनावी हार के बाद नीतीश सरकार पर 10 हजार रुपये को लेकर हमला भी बोला. उन्होंने कहा था, 'हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को सीधे तौर पर 10 हजार दिया गया है. सरकार ने वादा किया कि स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे. बयाना के तौर पर ये 10 हजार रुपये दिए गए. प्रशांत किशोर ने जोर देकर सरकार से कहा कि बाकी छह महीने में दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाए. जीविका दादी, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाकर उन्हें जोड़ा गया.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Nitish Kumar, Nitish Kumar Bihar Elections, Bihar Elections 2025
Get App for Better Experience
Install Now