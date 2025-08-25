बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर फॉर्मूला तैयार, चिराग पासवान को मिल सकती हैं इतनी सीटें

Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर माहौल काफी गरम है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में लंबी चर्चा के बाद अब सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार हो चुका है. जैसे ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा, सभी सहयोगी दलों की सीटों का भी ऐलान कर दिया जाएगा. एनडीए की तरफ से इसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं.



आलाकमान लेगा आखिरी फैसला

सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है. जिसके बाद ही तमाम दलों की तरफ से अपनी सीटों का ऐलान किया जाएगा. एनडीए में फॉर्मूला तो लगभग तैयार है, लेकिन आखिरी फैसले के लिए एक बार फिर बड़े नेताओं की बैठक होनी है.

चिराग पासवान को करना पड़ेगा समझौता

बताया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा. हालांकि इस बार चिराग पासवान को थोड़ा समझौता करन होगा. सूत्रों के अनुसार चिराग बिहार में 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं. ऐसा करना उनके लिए राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाकर रखना है.

हालांकि बीजेपी चिराग पासवान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मूड में नहीं है, इसीलिए सीट बंटवारे में चिराग को किसी तरह समझाने की कोशिश हो रही है. बताया जा रहा है कि जेडीयू चिराग पासवान को 20 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है. बता दें कि नीतीश और चिराग पासवान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं.

तेजस्वी यादव को CM चेहरा बताने से क्यों कतरा रही कांग्रेस, RJD के समर्थन में उतरे अखिलेश

BJP-JDU में बनी बात!

बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है. बताया जा रहा है कि दोनों ही दल सौ-सौ से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. नीतीश की जेडीयू का आंकड़ा बीजेपी से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जिससे बिहार में बड़े भाई का संदेश दे सकें. बंटवारे में कुछ सीटें जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी दी जाएंगी.

सूत्रों के अनुसार इस बार भी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा. चुनाव जीतने पर वे ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है. नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला उन्हीं का होगा.

दीवाली और छठ के बाद ही चुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो से तीन चरणों में हो सकता है. दीवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, लिहाजा उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है. इस बार दीवाली 20 अक्टूबर को है जबकि छठ पर्व 25-28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा. यानी इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे.

पिछली बार 2020 में तीन चरणों में और 2015 में पांच चरणों में चुनाव हुआ था. 2020 में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी. वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था. तीसरे और आखिर चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे. 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी.

