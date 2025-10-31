आप लोग राघोपुर को सौतेला बेटा मानते हैं... जब बुजुर्ग ने राबड़ी देवी की कार रोक कह दी ये बात, देखिए फिर क्या हुआ

बिहार चुनाव के तहत सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जोर लगा रहे हैं. इसी क्रम में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के प्रचार करने के लिए राघोपुर पहुंची थी. राघोपुर में प्रचार के दौरान उन्हें उस एक अजीब स्थिति से जूझना पड़ा जब एक बुजुर्ग ने उनसे राघोपुर के विकास को लेकर अपनी बात साझा की. राबड़ी देवी से बुजुर्ग बातचीत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

बिहार चुनाव के माहौल में राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को स्थानीय नाराज़गी का सामना करना पड़ा। एक ग्रामीण ने गाड़ी रोककर आरोप लगाया कि राघोपुर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और विकास अब तक नहीं हुआ। बाढ़ और कटाव से जूझ रही जनता ने तेजस्वी की गैरमौजूदगी पर सवाल… pic.twitter.com/Zpu4EowyEE — NDTV India (@ndtvindia) October 30, 2025

इस वीडियो में बुजुर्ग सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री से राघोपुर के विकास को लेकर शिकायत करता दिख रहा है. बुजुर्ग राबड़ी देवी से कहता है कि आप लोग राघोपुर को एक सौतेले बेटे की तरह मानते हैं. ये सही नहीं है. इसलिए राघोपुर के साथ आप लोग ऐसा व्यवहार करते हैं. यही वजह है कि अभी तक यहां विकास नहीं हुआ है.

आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव के RJD से अलग होने और अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने पर उनकी मां राबड़ी देवी ने भी पहली बार प्रतिक्रिया दी है. एक चुनावी सभा में जाने के दौरान जब उनसे बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनके चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में पूछा गया तो राबड़ी देवी ने कहा कि ठीक है अलग लड़ रहा है. वो भी अपनी जगह पर ठीक है.