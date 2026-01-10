डेढ़ महीने बाद रविवार को पटना लौटेंगे तेजस्वी! क्या होगा आगे का प्लान? 

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब डेढ़ महीने बाद कल पटना लौट सकते हैं. वे जब वापस लौट रहे हैं तो परिवार और पार्टी दोनों काफी मुश्किलों में है. परिवार में तेजप्रताप यादव, रोहिणी आचार्या तेजस्वी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं. दिल्ली की अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप तय कर दिए हैं. पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है. एक भी सीट कम आती तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं होते. उधर कांग्रेस भी एकला चलो का राग अलाप रही है. यानी पार्टी और परिवार दोनों मुश्किल मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. इसलिए तेजस्वी की चुनौती बड़ी है. क्या है तेजस्वी का प्लान?

संगठन में फेरबदल

पार्टी कई जिला और प्रखंड इकाइयों का पुनर्गठन करेगी. पार्टी के अंदर एक धड़ा मानता है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल बुजुर्ग हैं, प्रभावी नहीं हैं, इसलिए उनकी जगह किसी और को कमान दी जाए. एक धड़ा इसके खिलाफ है. मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनके अध्यक्ष बने सभी सिर्फ छह महीने हुए हैं. पार्टी ने इस बात को प्रचारित किया था कि पहली बार प्रदेश में किसी अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता को अध्यक्ष बनाया गया है. ऐसे में उन्हें हटाना ठीक नहीं होगा.

बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं तेजस्वी

तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा कर सकते हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस योजना पर विचार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सूबे की यात्रा करने वाले हैं. इस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यात्रा का रूट भी तय किया जा सकता है. पार्टी की कोशिश उन मतदाताओं को जोड़ने की है, जो अब तक उनसे छिटकता रहा है. ऐसे में पार्टी की मूल विचारधारा से समझौता किए बिना लाइन बदले जाने पर भी विचार हुआ है. साथ ही नए लोगों की एंट्री पार्टी में हो, इसकी कोशिशें भी की जा रही हैं. पार्टी ने तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी में समीक्षा बैठक की रिपोर्ट तैयार की है. तेजस्वी के आने के बाद इस पर गहन मंथन होगा. इसके बाद ही पार्टी अपनी अंतिम रूपरेखा तय करेगी.

