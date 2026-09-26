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पटना के रामकृष्णा नगर में गैरेज संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, घात लगाए अपराधियों ने मारी 4 गोलियां

गैरेज से निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने अंजनी नंदन कुमार को चार गोलियां मारीं. गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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पटना के रामकृष्णा नगर में गैरेज संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, घात लगाए अपराधियों ने मारी 4 गोलियां
पटना:

पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के भूपतिपुर में शनिवार रात गैरेज संचालक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गैरेज से निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने अंजनी नंदन कुमार को चार गोलियां मारीं. गंभीर रूप से घायल अंजनी नंदन को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही रामकृष्णा नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

पटना के पूर्व पार्षद को बुद्ध कॉलोनी में पांच गोलियां मारी

इससे पहले बुधवार को ही पटना के बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक पूर्व नगर पार्षद पर गोलियां चलाईं थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़ित अनिल यादव अपने अपार्टमेंट परिसर के बेसमेंट में कुछ समर्थकों के साथ बैठे थे, तभी दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन पर गोलियां चला दीं. यादव को पांच गोलियां लगीं. 

यह गोलीबारी एक रिहायशी इलाके में हुई, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई. जिस अपार्टमेंट भवन में घटना हुई, उसकी पहली मंजिल पर एक गर्ल्स हॉस्टल स्थित है, जिससे गोलीबारी के बाद अफरा-तफरी और बढ़ गई.

जांचकर्ता हमलावरों की पहचान करने के लिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रहे हैं. पुलिस दल संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं ताकि इसमें शामिल लोगों को पकड़ा जा सके.

अनिल यादव पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पूर्व पार्षद हैं, जबकि उनकी पत्नी वर्तमान में इसी वार्ड की पार्षद हैं. ताजा हमले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि कुछ दिन पहले यादव के बेटे की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस दोनों घटनाओं के बीच किसी भी तरह के संबंध की जांच कर रही है.

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