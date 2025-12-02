विज्ञापन
प्रेम कुमार बने स्पीकर, भोजपुरी में शपथ, नीतीश के स्वास्थ्य की चर्चा... कुछ ऐसा रहा विधानसभा का दूसरा दिन

तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को बधाई दी. साथ ही नीतीश कुमार के बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की. उन्होंने कहा, "सीएम नीतीश जी को शुभकामनाएं. वह स्वस्थ रहें. वह सदन के नेता हैं."

  • बिहार की 18वीं विधानसभा के दूसरे दिन भाजपा विधायक प्रेम कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने स्पीकर प्रेम कुमार को उनके पद के लिए बधाई दी
  • लौरिया के विधायक विनय बिहारी ने भोजपुरी में शपथ लेने का प्रयास किया, लेकिन नियमों के कारण रोका गया
पटना:

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 18वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है. मंगलवार को इसका दूसरा दिन था. पहले दिन सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद दूसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ. भाजपा विधायक प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और विजय चौधरी ने इसका अनुमोदन किया. स्पीकर के चयन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रेम कुमार को आसान तक ले गए. इस दौरान भाजपा विधायकों ने जय श्रीराम और हर हर महादेव के नारे लगाए. वहीं राजद विधायक अनीता देवी ने जय भीम, जय आंबेडकर के नारे लगाए.

विजय चौधरी ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

स्पीकर प्रेम कुमार के स्वागत में बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने अपने स्पीकर चुने जाने का किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि मैं 2015 में निर्विरोध स्पीकर चुना गया था. मुझे भी दो दिसंबर को अध्यक्ष चुना गया था. आप बतौर नेता विपक्ष मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ आसन तक लेकर गए थे और आज मुझे आपके नाम के प्रस्ताव के अनुमोदन का मौका मिला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने सभी सदस्यों से खड़े होकर स्पीकर का अभिवादन करने के लिए कहा.

तेजस्वी ने स्पीकर को बधाई दी, नीतीश के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की

वहीं तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि स्पीकर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष पर ध्यान दें. साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की. उन्होंने कहा, "सीएम नीतीश जी को शुभकामनाएं. वह स्वस्थ रहें. वह सदन के नेता हैं."

भाजपा विधायक ने भोजपुरी में शपथ लेने की कोशिश की

इधर लौरिया से विधायक विनय बिहारी ने भोजपुरी में शपथ लेने की कोशिश की. प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें नियम का हवाला दिया. उन्होंने भोजपुरी के समर्थन में कविता पढ़ने की कोशिश की, इस पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि आप यहां भाषण मत दीजिए. जाले विधायक जीवेश मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ली. वहीं अनंत सिंह और अमरेंद्र पांडे आज भी शपथ नहीं ले पाए.

4 दिसंबर को होगा विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव

विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए चयन होगा. 4 दिसंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. 3 दिसंबर 12 बजे तक इसके लिए नामांकन किया जा सकता है. प्रोटेम स्पीकर रहे नरेंद्र नारायण यादव पिछली बार विधानसभा उपाध्यक्ष थे, इस बार भी उनके नाम पर मुहर लगने की संभावना है.

