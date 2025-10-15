बिहार चुनाव: बीजेपी के रास्ते पर चली जेडीयू, पहली लिस्ट में किसी मुसलमान का नाम नहीं

जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट मंगलवार को जारी की. इस सूची में 57 सीटों के उम्मीदारों के नाम शामिल हैं. इस सूची की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी मुसलमान उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है. जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने मंगलवार को अपने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. उसमें में भी किसी मुसलमान उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं था. सीट बंटवारे में जेडीयू को कुल 101 सीटें मिली हैं. इसमें से उसने 57 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. इस तरह से जेडीयू अभी 44 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी.

जेडीयू ने 2020 में कितने मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे

जेडीयू की पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है. लेकिन इस सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है. खास बात यह है कि जेडीयू ने जिन 57 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से तीन पर 2020 के चुनाव में तीन मुसलमान उम्मीदवार थे. दरभंगा ग्रामीण सीट पर जेडीयू ने 2020 में फराज फातमी को उम्मीदवार बनाया था. लेकिन इस बार वहां से ईश्वर मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है. इसी तरह से डुमरांव से अंजुम आरा उम्मीदवार बनाई गई थीं, इस बार वहां से राहुल सिंह को उम्मीदवार बनाया है. कांटी से मोहम्मद जमाल को टिकट दिया गया था. इस बार इस सीट से जेडीयू ने अजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है.

जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था. लेकिन उसमें से कोई भी जीत नहीं पाया था. इसके बाद कैमूर जिले के चैनपुर सीट से बसपा के टिकट पर जीते जमा खान जेडीयू में शामिल हुए थे. नीतीश ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था.

बिहार में वोटिंग कब कब कराई जाएगी

बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरण में कराया जा रहा है. पहले चरण का मतदान छह नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. दोनों चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने काम शुरू हो गया है. पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीफ 17 अक्तूबर है. पहले चरण में छह नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा. सभी सीटों पर मतगणना एक साथ 14 नवंबर को कराई जाएगी.

