बिहार चुनाव: जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, इन महिलाओं पर जताया भरोसा

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. आइए बताते हैं कि जेडीयू की पहली सूची में महिला उम्मीदवार कितनी हैं.

नई दिल्ली:

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में 57 सीटों के उम्मीदारों के नाम शामिल हैं. जेडीयू की इस सूची में चार महिलाओं के नाम हैं. इससे पहले जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. बीजेपी की सूची में नौ महिलाओं के नाम थे. सीट बंटवारे के तहत जेडीयू को कुल 101 सीटें मिली हैं. इसमें से उसने 57 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. इस तरह से जेडीयू अभी 44 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी.

जेडीयू ने अब तक कितनी महिलाओं को दिया है टिकट

जेडीयू की सूची के मुताबिक मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा,  गायघाट से श्रीमती कोमल सिंह, समस्तीपुर से श्रीमती अश्वमेघ देवी और विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है. जेडीयू ने महिलाओं का सामान्य सीटों से उतारा है. किसी रिजर्व सीट से किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया है. 

महिलाओं को टिकट देने में कौन है आगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. महिलाएं जेडीयू का सबसे बड़ा वोट बैंक हैं. इसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी अधिक महिलाओं को टिकट देगी. लेकिन पहली लिस्ट में महिलाओं की संख्या 10 फीसदी भी नहीं है. वहीं जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में 10 फीसदी से अधिक महिलाओं को टिकट दिया था. वहीं एनडीए की एक और सहयोगी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेक्युलर ने अपने छह उम्मीदवारों की सूची में दो महिलाओं को शामिल किया है. इस तरह से बीजेपी अभी भी महिलाओं को टिकट देने के मामले में बीजेपी और हम सबसे आगे है.

बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरण में कराया जा रहा है. पहले चरण का मतदान छह नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. दोनों चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने काम शुरू हो गया है. पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीफ 17 अक्तूबर है. 

