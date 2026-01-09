तब न्याय यात्रा से मिली थी सत्ता, अब नए साल में क्या कुछ साधने की तैयारी में हैं नीतीश, जान लीजिए

नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से प्रदेश भर की यात्रा पर निकल रहे हैं. यह उनकी 16वीं यात्रा होगी. एक समय पर ऐसी ही यात्राओं ने नीतीश कुमार को बड़ा राजनीतिक लाभ पहुंचाया था. बात अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने शानदार प्रदर्शन किया है. और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं. खास बात ये हैं कि उन्हें सत्ता भी राज्य भर की यात्रा के बाद ही मिली है. 2005 में वे न्याय यात्रा पर निकले थे, इसके बाद चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला.

न्याय यात्रा ने दिलाई थी नीतीश को सत्ता

बिहार में 2005 की फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए. तब जदयू को 55, भाजपा को 37 सीटें मिली। राजद को 75, कांग्रेस को 10 सीटें मिली. किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला. लंबी जद्दोजहद के बाद मई में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. एनडीए इसके खिलाफ था. नीतीश कुमार ने इस फैसले को जनादेश की हत्या बताया.उन्होंने जुलाई में न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया. वे पूरे प्रदेश में गए. इसका परिणाम नवंबर में हुए चुनाव में दिखा.नवंबर में जदयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी,भाजपा को 55 सीटें मिली और प्रदेश में एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई.नीतीश कुमार ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया.

प्रगति यात्रा से मिला 10 हजार रुपए देने का गेमचेंजर आइडिया

2025 में विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रगति यात्रा पर निकले. इसी दौरान महिलाओं से संवाद के दौरान उन्होंने रोजगार के लिए महिलाओं के खाते में रुपए देने का आइडिया आया.इस चुनाव में यह स्कीम गेमचेंजर साबित हुई.विपक्षी खेमा मानता है कि इसी स्कीम की वजह से एनडीए की बंपर जीत हुई है.

नई यात्रा का क्या है मकसद?

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार हर साल यात्रा पर निकलते हैं.पब्लिक से सीधे फीडबैक मिलता है और ग्राउंड पर चल रहे कामों में तेजी आती है.संजय झा के बयान से यह तो पता चलता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पब्लिक का फीडबैक हासिल करने जा रहे हैं.इस फीडबैक से उन्हें कितना लाभ मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी.

अब तक नीतीश कुमार ने कौन - कौन सी यात्राएं की?