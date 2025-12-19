बिहार : कलेक्ट्रेट में DM-SP को गाली देना पड़ा महंगा, पुलिस ने पहले पीटा, फिर हिरासत में लिया

बिहार के सीतामढ़ी समाहरणालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति तकरीबन 5 मिनट तक लगातार सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन और डीएम रिची पांडेय को भद्दी भद्दी गालियां देता रहा. मामला डुमरा थाना क्षेत्र के समाहरणालय परिसर की है.

हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाली दे रहे व्यक्ति को चुप हो जाने और रोकने का प्रयास किया तो वह पुलिस के साथ ही उलझ गया फिर हाथापाई करने लगा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी उसकी जमकर पिटाई कर दी.

फिलहाल इस पूरे प्रकरण का वीडियो वायरल हो रहा है. इस मामले पर सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने बताया कि उस व्यक्ति के द्वारा गलत पार्किंग की थी जिसको लेकर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने सही जगह पार्किंग में गाड़ी लगाने को कहा तो वो भद्दी भद्दी गालियां देने लगा. उक्त युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है.

रंजीत कुमार की रिपोर्ट

