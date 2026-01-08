बिहार में कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अफरा-तफरी के बीच चप्पे-चप्पे की जांच, निकली ये कहानी

गुरुवार को बिहार में कई जिलों में स्थित कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इस धमकी के बाद अफरा-तफरी की स्थिति मच गई. तुरंत स्थानीय पुलिस टीम, खोजी कुत्ते के साथ-साथ बम निरोधक दस्ता को बुलावा भेजा गया. फिर पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर चप्पे-चप्पे की जांच करवाई गई. लेकिन जांच के दौरान कही से भी कोई बम या आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है. कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी पटना स्थित दानापुर व्यवहार न्यायालय के साथ-साथ, गया, भागलपुर, किशनगंज और अररिया कोर्ट को भी मिली.

दानापुर व्यवहार न्यायालय में बम की सूचना से अफरा-तफरी

गुरुवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय परिसर में बम होने की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही न्यायालय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. न्यायालय में मौजूद न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी, वादी-प्रतिवादी और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

बम निरोधक दस्ता ने की जांच

बताया जाता है कि दोपहर के समय न्यायालय परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बम की सूचना दिए जाने की खबर सामने आई. सूचना की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय प्रशासन कुछ ही देर में पूरा न्यायालय परिसर खाली करा लिया गया. फिर बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) को बुलाया गया. बम स्क्वॉड की टीम ने खोजी कुत्तों के साथ पूरे न्यायालय परिसर की गहन तलाशी शुरू की.

चप्पे-चप्पे की हुई जांच



न्यायालय के हर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, गलियारों, पार्किंग एरिया और आसपास के हिस्सों की बारीकी से जांच की गई. तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी संदिग्ध वस्तु छूट न जाए. सुरक्षा कारणों से बिजली आपूर्ति को भी कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया और आम लोगों को न्यायालय परिसर के आसपास जमा होने से रोका गया.



दानापुर एसपी ने बताया- दो तीन पहले भी मिल चुकी है धमकियां

दानापुर एसपी शिवम धाकड़ ने बताया, "जिला न्यायाधीश को अदालत परिसर को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है. इससे पहले भी दो-तीन बार इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. जांच पहले से ही जारी है. इस बार भी हम इस मामले में हो रही धमकियों के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस के जरिए भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास करेंगे.

#WATCH | Danapur, Bihar: Danapur SP Shivam Dhakad says, "The district judge has received an email threatening to blow up the court premises. Similar threats have been received two or three times before. An investigation is already underway. This time too, we are trying to… pic.twitter.com/0YBtDb0CXB — ANI (@ANI) January 8, 2026

एसपी बोले- कोई बम नहीं मिला, शरारत के पीछे कौन, की जा रही जांच

दानापुर एसपी ने आगे कहा कि तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हम यह पता लगाएंगे कि इस शरारत के पीछे कौन है. हमारी ओर से सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं; डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को बुलाया गया है और पूरे अदालत परिसर को खाली कराकर तलाशी ली जा रही है. जांच पूरी होने के बाद अदालती कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा... कोई बम नहीं मिला है..."

अररिया डिस्ट्रिक्ट जज को आया ईमेल, सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

अररिया सिविल कोर्ट को अंजान मेल आईडी से बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. यह धमकी भरा मेल अररिया डिस्ट्रिक्ट जज को आया है. इस खबर के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस ने सघन जाँच अभियान तेज कर दिया है. पूरे मामले में एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि धमकी भरा ईमेल की जानकारी के बाद कोर्ट परिसर में सघन जाँच चलाया जा रहा है. एसपी ने बताया कि अबतक कोई भी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है. एसपी ने बताया कि हमलोग अलर्ट मोड में हैं.

किशनगंज में भी बम की धमकी मिली



किशनगंज सिविल कोर्ट के सरकारी ई-मेल पर बम से संबंधित एक धमकी प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर की सघन सुरक्षा समीक्षा एवं जांच की गई. अब तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.

गयाजी सिविल कोर्ट को भी मिली धमकी



गयाजी सिविल कोर्ट को भी ई-मेल से आरडीएक्स के जरिए उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी सुबह करीब साढ़े 11 बजे हड़कंप मच गया, जब गया सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई. सभी जजों के आधिकारिक ई-मेल पर एक साथ धमकी भरा पत्र पहुंचते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं.

गयाजी सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया. गुरुवार को गया सिविल कोर्ट के सभी जजों के ई-मेल आईडी पर एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गया जी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही कोर्ट प्रशासन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराया.



भागलपुर व्यवहार न्यायालय हाई अलर्ट पर, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

भागलपुर बिहार के तीन जिलों किशनगंज, पटना सिटी और गया के न्यायालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है. इस धमकी के बाद एहतियातन भागलपुर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.भागलपुर कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है. मुख्य प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं वहीं हैंड मेटल डिटेक्टर से भी लोगों की तलाशी ली जा रही है.

