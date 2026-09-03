चोरी के डर से घर की छत पर ही चढ़ा दी Scorpio! बिहार के शख्स का अनोखा जुगाड़, वीडियो वायरल

बिहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में Mahindra Scorpio को चोरी से बचाने के लिए ऑनर अनोखा जुगाड़ लगाता दिख रहा है. जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये काफी तेजी से फैल रहा है. बताया जा रहा है कि SUV के मालिक को विदेश जाने के दौरान अपनी गाड़ी की सेफ्टी की चिंता थी. इसी वजह से उसने कार को जमीन पर पार्क करने के बजाय घर की छत पर रखने का फैसला किया. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे और वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

क्रेन से छत पर पहुंचाई Scorpio

वायरल वीडियो में Mahindra Scorpio Classic को एक क्रेन की मदद से धीरे-धीरे उठाकर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की छत पर रखा जाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में एक Scorpio Classic को क्रेन की मदद से घर की छत पर चढ़ाते हुए देखा जा सकता है. इस अजीबोगरीब तरीके को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे गाड़ी चोरी होने की चिंता से निपटने का अनोखा तरीका बताया है.

इस वायरल वीडियो में पूरी घटना को देखा जा सकता है. हालांकि, कई जरूरी जानकारी कंफर्म नहीं हुई है. ये बिहार में कहां की घटना है, उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया है. साथ ही Scorpio के मालिक की पहचान भी नहीं हो पाई है. SUV कितने समय तक छत पर रहेगी और क्रेन से गाड़ी उठाने के लिए जरूरी परमिशन ली गई थी या नहीं, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है. इस वजह से वायरल वीडियो के आधार पर इन चीजों को पक्के तौर पर सही नहीं माना जा सकता है.

SUV को छत पर रखना नहीं है सेफ

कार को क्रेन से घर की छत पर रखना देखने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन इसमें कई सेफ्टी रिस्क भी हो सकते हैं. आपको बता दें कि एक SUV का वजन काफी ज्यादा होता है. घर की छत को आमतौर पर इतने भारी लोड को सहने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है. जिसके कारण छत पर SUV रखने से पहले बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी को समझना बेहद जरूरी है. इसके अलावा क्रेन से इतनी भारी गाड़ी को उठाने के लिए ट्रेंड ऑपरेटर, सही लिफ्टिंग पॉइंट्स और नीचे पर्याप्त सेफ्टी एरिया की जरूरत होती है. लिफ्टिंग के दौरान छोटी सी गलती भी गाड़ी, बिल्डिंग या आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती है.

वायरल वीडियो से स्क्रीनग्रैब

गाड़ी वापस नीचे लाना भी चुनौती

SUV को छत पर पहुंचाने के बाद उसे वापस नीचे लाना भी एक अलग चुनौती हो सकती है. लंबे समय तक गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होने, मौसम के सीधे संपर्क में रहने और छत तक पहुंच की लिमिटेड सुविधा का असर SUV पर पड़ सकता है. बारिश, धूल और धूप जैसी चीजों से भी गाड़ी को नुकसान हो सकता है. अगर किसी कार मालिक को लंबे समय के लिए अपनी गाड़ी को बिना निगरानी के छोड़ना है, तो सिक्योर कवर्ड पार्किंग, भरोसेमंद केयरटेकर, व्हील लॉक, GPS-बेस्ड ट्रैकिंग, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कैमरों जैसे ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं.

Scorpio नाम Mahindra की पहचान

Mahindra Scorpio भारत में कंपनी के सबसे पहचान वाले SUV नेमप्लेट्स में से एक है. मौजूदा Scorpio-N की कीमत वैरिएंट, इंजन और ड्राइवट्रेन के आधार पर 13.37 लाख रुपये से शुरू होती है. Scorpio-N में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया जाता है. इसके हायर स्पेसिफिकेशन में ये इंजन 132 hp तक की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं. वहीं चुनिंदा डीजल वैरिएंट्स में फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जाता है.

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