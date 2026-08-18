सिर्फ 19 लाख की कार, लग्जरी, स्टाइल और सामान की ढुलाई सब एक साथ

Mahindra Scorpio Lifestyler जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली है. इसे अप्रैल 2027 से पहले लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. ये Scorpio N के फ्रेम वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. कंपनी ने अभी इसकी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत ₹19.79 लाख रुपये से कम रखने की पुष्टि की है. हालांकि, हमारी टीम लॉन्च इवेंट के दौरान मौजूद थी, इस वजह से हम आपको इसकी जरूरी डिटेल्स बता रहे हैं.

कैसी है Mahindra Scorpio Lifestyler?

Mahindra Scorpio Lifestyler का डिजाइन हाई और स्क्वायर रखा गया है. इसमें सामने चौड़ा हिस्सा, मजबूत आउटर बनावट, बड़ी व्हील और पीछे सामान रखने के लिए अलग जगह दी गई है. कुल मिलाकर ये देखने में एक मजबूत और दमदार पिकअप जैसा है. कंपनी ने इसके तीन अलग-अलग रूप भी दिखाए हैं. इनमें Valley Edition को Artemis Grey, Reef Edition को Aquareef और Trail Edition को Sahara Beige कलर में पेश किया गया है. तीनों रूपों में अलग-अलग बाहरी डेकोरेशन और आइडेंटिफिकेशन साइन दिए गए हैं.

Scorpio Lifestyler के डिजाइन में Scorpio N की झलक भी दिखाई देती है. आगे की जाली के ऊपर Scorpio नाम दिया गया है. हालांकि, पिकअप के कई हिस्सों का डिजाइन अलग रखा गया है. इसमें चार दरवाजों वाला बड़ा केबिन और पीछे सामान रखने के लिए अलग जगह दी गई है. इसका पिछला हिस्सा Toyota Hilux की तुलना में छोटा दिखाई देता है. आगे की रोशनी को पतला और अलग आकार दिया गया है. इसमें नया LED दिन में चलने वाली रोशनी का डिजाइन भी मिलता है.

हालांकि, आगे के बंपर के साथ सुरक्षा पट्टी भी जोड़ी जा सकती है. इसके अलावा नीचे की तरफ अलग-अलग साइज के लाइट्स दिए गए हैं. आगे की जाली के ऊपरी हिस्से को ब्लैक कलर दिया गया है, जबकि ऑरेंज कलर के हिस्से इसे अलग पहचान देते हैं. पीछे C आकार की दिन में चलने वाली रोशनी, LED पिछली लाइट और टेलगेट पर Mahindra तथा Lifestyler नाम दिया गया है. इसमें छत पर सामान रखने वाली रेलिंग और किनारों पर चढ़ने के लिए पायदान भी मिलते हैं.

Mahindra Scorpio Lifestyler

अंदर से कैसा है इसका केबिन?

Mahindra Scorpio Lifestyler के अंदर आधुनिक सुविधाओं के साथ मजबूत डिजाइन देखने को मिलेगा. इसमें कई बटन और घुमाने वाले कंट्रोल वाला स्टीरियंग व्हील्स दिया गया है. इसके पीछे पूरी तरह डिजिटल मीटर लगा है, जिसमें बीच में गाड़ी से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाई जाएगी.

डैशबोर्ड के बीच में बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है. इसके दोनों ओर एयर देने के लिए सीधी पट्टियां हैं. स्क्रीन के नीचे कुछ बटन और कंट्रोल दिए गए हैं. बीच के हिस्से में अन्य जरूरी कंट्रोल और कप रखने की जगह मौजूद है.

डैशबोर्ड का सीधा और ऊंचा डिजाइन, बड़े दरवाजे के हैंडल और पकड़ने के लिए दिए गए मजबूत हैंडल इसके अंदर के हिस्से को मजबूत रूप देते हैं. Reef Edition में नीले और काले कलर का डुअल कलर वाला केबिन मिलेगा, जिसमें व्हाइट सिलाई दी गई है. Valley Edition में ब्राउन और ब्लैक रंग का इस्तेमाल किया गया है. Trail Edition में येलो रंग की सिलाई दी गई है.

मिलेंगी ये सुविधाएं

Mahindra Scorpio Lifestyler में कई आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है. इसमें आगे और पीछे अलग टेम्परेचर कंट्रोल वाली ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, पीछे हवा पहुंचाने वाली व्यवस्था, बिजली से चलने वाली आगे की सीटें और बिजली से खुलने वाली छत दी गई है. इसके अलावा बटन से इंजन शुरू करने की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, गाड़ी को ढलान पर रोककर रखने की सुविधा और अलग-अलग रास्तों के लिए ड्राइव विकल्प मिलते हैं.

मनोरंजन के लिए बेहतर ऑडियो व्यवस्था, बिना वायर के Apple CarPlay और Android Auto तथा बिना वायर के फोन चार्ज करने की सुविधा भी दी गई है.

सुरक्षा के लिए कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, चढ़ाई के दौरान पीछे जाने से रोकने की सुविधा, ढलान पर कंट्रोल स्पीड से उतरने की सुविधा, चारों तरफ देखने वाला कैमरा और टायर में हवा की निगरानी करने वाली व्यवस्था दी गई है.

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