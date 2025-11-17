अपनी कार लेने की सोच रहे हैं और बजट कम है? पेट्रोल-डीजल के खर्च को लेकर भी सोच रहे हैं? टेंशन नहीं लेना है. न पेट्रोल-डीजल का खर्चा होगा, न सीएनजी की टेंशन. आप समझ ही गए होंगे, हम ईवी (EV) यानी इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स की बात कर रहे हैं. ईवी लेने की वैसे तो बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन कीमतों को लेकर संशय में रहते हैं. कीमतें कहीं बहुत ज्‍यादा तो नहीं होगी! अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और ईवी लेना प्‍लान नहीं कर पा रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है. हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसी कारों के बारे में, जो 10 लाख रुपये से कम के बजInsert Image ट में आ जाएंगी.

टाटा टियागो ईवी | Tata Tiago EV

टाटा मोटर्स की टियागो ईवी (Tata Tiago EV) एक बेहतर ऑप्‍शन हो सकती है. सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल टियागो ईवी की रेंज 7.99 लाख रुपये से लेकर 11.24 लाख रुपये तक है. इसमें 19.2 किलोवॉट घंटा से लेकर 24 kWh तक की बैटरी लगी है और यह सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर से लेकर 315 km तक की बैटरी लगी है.

Tata Tiago EV

एमजी कॉमेट ईवी | MG Comet EV

देश की सबसे सस्ती कारों में से एक है- एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV). इस कार की मौजूदा एक्स शोरूम प्राइस 7.50 लाख से लेकर 9.56 लाख रुपये तक है. इस कार में 17.4 kWh तक की बैटरी लगी है और दावा किया जाता है कि ये सिंगल चार्ज में 230 किलोमीटर तक जाती है.

टाटा पंच ईवी | Tata Punch EV

टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कही जाने वाली टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) भी एक बेहतर ऑप्‍शन है. इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 14.44 लाख रुपये तक है. इस कार में 25 kWh से लेकर 35 kWh तक की बैटरी लगी है. दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर से लेकर 421 km तक की रेंज देती है.

Tata Punch EV

PMV EaS E कार

अगर आपका बजट 5 लाख रुपये से भी कम है तो PMV EaS E कार आपके लिए बेहत किफायती ऑप्‍शन है. इस हैचबैक मॉडल कार की मौजूदा एक्स शोरूम प्राइस 4.79 लाख रुपये के करीब बताई जा रही है. इसमें दिक्‍कत ये है कि ये कार टू-सीटर ही है. यानी दो ही लोग कंफर्ट तरीके से इसमें बैठ सकते हैं. PMV EaS E में 10 kWh की बैटरी लगी है, जो कि सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है.

ये सभी कारें किफायती भी हैं.10 लाख रुपये से कम के बजट में आने वाली ये कारें हर दिन आपके पेट्रोल का खर्च बचाएगी.

