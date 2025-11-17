सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र की लीडिंग कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कर्मचारियों की छंटनी के मामले में श्रम विभाग ने नोटिस भेजा है. श्रम आयुक्तालय (Labour Commissionerate) ने कर्मचारियों की संख्या कम करने (employee reduction) के मामले में नोटिस जारी कर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है. ये कार्रवाई नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयीज सीनेट (NITES) संगठन की शिकायत पर की गई है.

श्रम आयुक्‍त के पास की गई थी शिकायत

NITES ने जुलाई में ही ये दावा किया था कि TCS अपने टोटल वर्कफोर्स में 12,000 कर्मचारियों की कटौती करने जा रही है, जिसमें पुणे में काम करने वाले 2,500 कर्मचारी भी शामिल हैं. संगठन ने इस मामले में श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि TCS ने इन कर्मचारियों को अवैध रूप से काम से हटा दिया है.

कंपनी को देना होगा शोकॉज नोटिस का जवाब

उप श्रम आयुक्त निखिल वालके ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए TCS को 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी किया है. इस नोटिस के माध्यम से TCS को कर्मचारियों की कटौती और अवैध रूप से काम से हटाने के आरोपों पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. इस मामले में फिलहाल टीसीएस की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है.