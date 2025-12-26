विज्ञापन
Tata की इस EV ने रचा इतिहास, बनी भारत की पहली सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार

Nexon EV के बाद अब साल 2026 में Tata कई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें Sierra.ev और नई जनरेशन Punch.ev शामिल है. 

Tata Nexon EV देश की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है, जिसकी कुल 1 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं. बीते सिर्फ पांच सालों में Nexon EV ने, इलेक्ट्रिक कार की दिशा बदल दी और EV पर लोगों का भरोसा बढ़ाया. Tata Nexon EV को साल 2020 में लॉन्च किया गया था, उस समय इलेक्ट्रिक कार सीमित और सिर्फ कुछ ही ग्राहकों तक सिमटी हुई थीं. लेकिन धीरे-धीरे इसने भारतीय पैसेंजर EV सेगमेंट में बड़ी पहचान बना ली. 

आज Nexon EV ही नहीं बल्कि Tata Motors ने देशभर में कुल 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी का दावा है कि भारत में बिकने वाली कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों में से लगभग 66 प्रतिशत Tata Motors की हैं, जिससे वह EV मार्केट में लीडर बन गई है.

फिलहाल Tata Nexon EV दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ आती है. इसमें 30kWh का बैटरी पैक और 45kWh का बड़ा बैटरी पैक शामिल है. 45kWh वेरिएंट में ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जिनमें ADAS जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है. इस वेरिएंट की ARAI सर्टिफाइड रेंज 489 किलोमीटर है, जबकि रियल वर्ल्ड में यह लगभग 350 किलोमीटर तक की रेंज मानी जाती है. 

वहीं, शुरुआत में जब Nexon EV पहली बार बाजार में आई थी, तब इलेक्ट्रिक कारों की कम रेंज और ज्यादा कीमत के साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की बड़ी चिंता हुआ करती थी. साल 2020 में लॉन्च के बाद Nexon EV हर महीने औसतन 300 यूनिट्स ही बिक पाती थी. लेकिन 2025 तक आते-आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई. 

वहीं, Tata का चार्जिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म 20,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जर्स को जोड़ता है. इसके अलावा, देश के प्रमुख हाईवे और कॉरिडोर पर 100 MegaCharging Hubs लगाए गए हैं, जहां 120kW या उससे ज्यादा स्पीड से फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है.

Nexon EV के बाद अब साल 2026 में Tata कई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें Sierra.ev और नई जनरेशन Punch.ev शामिल है. 

