विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी

दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.

Read Time: 3 mins
Share
Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भारी सब्सिडी का ऐलान, जनवरी के पहले हफ्ते में आएगी नई EV पॉलिसी; कार पर भी मिलेगी छूट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi News: क्या आप अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक या कार से परेशान हैं? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार (Delhi Govt) आपके लिए एक ऐसा ऑफर ला रही है जिसे सुनकर आप तुरंत शोरूम की ओर दौड़ पड़ेंगे. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह (Pankaj Singh) ने ऐलान किया है कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (New Electric Vehicle Policy 2026) का ड्राफ्ट जनवरी के पहले हफ्ते तक आ जाएगा. इस नई पॉलिसी का मकसद दिल्ली की सड़कों से प्रदूषण कम करना और आपकी जेब पर पड़ने वाले पेट्रोल के बोझ को खत्म करना है.

बाइक पर 30 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी

नई पॉलिसी में सब्सिडी का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो बेहद आकर्षक है. जानकारी के मुताबिक, अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक छोड़कर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी लेते हैं, तो सरकार आपको 30 से 40 हजार रुपये तक की सीधी सब्सिडी दे सकती है. वहीं, जो लोग 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल-डीजल कार चलाते हैं और अब इलेक्ट्रिक कार (EV) पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें भी सरकार भारी वित्तीय मदद दे सकती है. इसके अलावा, ऑटो और कमर्शियल थ्री-व्हीलर्स को EV में बदलने पर भी बंपर सब्सिडी का प्रावधान है.

नहीं रुकेगा सब्सिडी का पैसा, बनेगा 'नया डैशबोर्ड'

अक्सर लोग शिकायत करते थे कि EV तो खरीद ली, लेकिन सब्सिडी का पैसा अटक गया. परिवहन मंत्री ने साफ किया कि अब एक नया डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है. इससे EV खरीदते ही आपकी सब्सिडी बिना किसी देरी के सीधे खाते में आएगी. साथ ही, पिछली पॉलिसी के रुके हुए 45 करोड़ रुपये भी जल्द ही लोगों को जारी कर दिए जाएंगे.

दिल्ली में EV का बढ़ा क्रेज, 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी

आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली अब 'इलेक्ट्रिक सिटी' बन रही है. पिछले साल जहां 80 हजार EV गाड़ियां बिकी थीं, वहीं इस साल यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर घर में कम से कम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी हो.

ये भी पढ़ें:- कब छंटेगा कोहरा, कहां बारिश के आसार, यूपी-दिल्ली से पंजाब तक सुबह घुप्प अंधेरा, जानें मौसम का हाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi New EV Policy 2026, Delhi Electric Bike Subsidy News, Electric Vehicle Subsidy In Delhi, Delhi Transport Ministry EV Dashboard, Delhi News
Get App for Better Experience
Install Now