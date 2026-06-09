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Libra Tarot Card Rashifal: शिक्षा, पारिवारिक व्यवसाय और निवेश से जुड़े मामलों में अनुकूल समय का संकेत

Libra Tarot Card Horoscope 9 June: Page of Pentacles की ऊर्जा सीखने, बचत और करियर में स्थिरता बनाने का संकेत देती है. यह समय व्यवसायिक निवेश और शिक्षा से जुड़े फैसलों के लिए अनुकूल है.

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Libra Tarot Card Rashifal: शिक्षा, पारिवारिक व्यवसाय और निवेश से जुड़े मामलों में अनुकूल समय का संकेत
तुला राशि के लिए यह दिन बचत, नए अवसर और परिवार के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है.

Libra Tarot Card Horoscope 9 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal: संतान की शिक्षा को लेकर जीवनसाथी के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं. परिवार में पढ़ाई का अच्छा माहौल बनेगा. पारिवारिक व्यवसाय के नवीनीकरण पर परिजनों के साथ चर्चा हो सकती है. किसी करीबी रिश्तेदार को व्यवसाय में शामिल करने की बात पिता से कर सकते हैं. जीवनसाथी की छोटी-छोटी बचत भविष्य में काम आएगी.

व्यवसायिक/Professional:- किसी नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. यह समय अनुकूल है. व्यवसाय में निवेश करने के लिए भी सही समय है. अपनी कार्यकुशलता को अपडेट करते रहें. उच्च अधिकारियों के साथ नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले की इच्छा पूरी हो सकती है. सहयोगियों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय अपने कार्य पर फोकस करें.

स्वास्थ्य/Health:- खानपान की पौष्टिकता पर ध्यान दें. प्रकृति के बीच समय बिताएं. सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी.

आर्थिक स्थिति/Finance:- छोटी-छोटी बचत भविष्य में आर्थिक परेशानियों से बचा सकती है.

रिश्ते/Relationship:- साथ पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बन सकता है. अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए थोड़ा समय लें.

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